¿Cuánto dinero se lleva el ganador del Balón de Oro?

El Balón de Oro es un premio que todos los futbolistas del mundo sueñan con ganar. Leyendas como Cristiano Ronaldo, Messi, Modric, Zidane, Cruyff han sido algunos que han tenido el privilegio de tener el trofeo en sus vitrinas, y este lunes es turno de conocer al sucesor de Ousmane Dembélé con estrellas como Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane como principales candidatos.

Son los tres nombres mejor colocados para tomar el relevo del francés como mejor jugador del mundo dentro de la lista de 30 finalistas para el trofeo. Además de ellos, también aparecen en las quinielas para hacerse con el galardón el centrocampista del PSG y la selección española Fabián Ruiz, su compañero en el club parisino Khvicha Kvaratskhelia, el centrocampista español del Barcelona Rodri y el argentino, ocho veces ganador del trofeo, Leo Messi.

En cuanto a los argumentos de cada uno de ellos para hacerse con el trofeo, son muy variados y de peso. El que, según las casas de apuestas, aparece como principal favorito, Harry Kane, viene de hacer una temporada sobresaliente con el Bayern de Múnich, con el que consiguió la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana. Además, individualmente, se hizo con la Bota de Oro gracias a sus 36 goles en la liga alemana, y en el Mundial, con Inglaterra, lideró a los ‘Three Lions’ hasta el tercer puesto con seis goles y una asistencia.

Por su parte, Lamine Yamal tiene en el Mundial conquistado por la selección española en Estados Unidos, México y Canadá su mayor alegato, aunque también comandó al FC Barcelona al título de LaLiga EA Sports –anotando 16 goles y ofreciendo 11 asistencias– y de la Supercopa de España. En el caso de Mbappé, sus principales logros son individuales, ya que ni el Real Madrid ni Francia fueron capaces de tocar metal durante el curso. Eso sí, el francés fue el máximo goleador de LaLiga, la Champions y el Mundial, donde se convirtió en el máximo artillero histórico de la competición.

¿Cuánto dinero recibe el ganador del Balón de Oro?

El ganador del Balón de Oro no recibe dinero ni ningún premio económico por levantar el trofeo. Únicamente recibe el galardón valorado en un precio de más de 3.000 euros. Se trata de un premio fabricado de oro y sí de latón (cobre y zinc), además de estar bañado en oro de 24 quilates.

Pero lo que rodea al Balón de Oro podría derivar en ganar dinero. Algunos jugadores pactan con sus clubes en sus contratos jugosas primas en el caso de ganar el trofeo. Un plus que podría suponer hasta un par de millones de euros extra. Luego estarían los beneficios de este reconocimiento mundial traducidos en elevar el prestigio en derechos de imagen, anuncios y proyectos de marketing. Incluso algunas marcas deportivas también acuerdan pago sy mejores contratos si el futbolista resulta ganador.