Así es el Balón de Oro: de qué materiales está hecho, cuánto cuesta, cuánto pesa…

Este lunes 26 de octubre se celebra la gala del Balón de Oro 2026 en el London Palladium Theatre de Londres. Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé son los grandes candidatos a hacerse con el galardón al mejor futbolista del año, para el que no hay un favorito claro. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Balón de Oro y las características de este trofeo que se entrega al mejor futbolista del año.

La revista France Football y la UEFA entregan este lunes 26 de octubre el Balón de Oro 2026 en un acto que tendrá lugar en el London Palladium Theatre de Londres. Un jurado formado por los periodistas de los 100 países mejor valorados del ranking FIFA ya ha ejercido su derecho a voto para elegir al mejor futbolista de la pasada temporada. El ganador saldrá de estos tres futbolistas: Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Además, todo hace indicar que Luis de la Fuente se llevará el Balón de Oro al mejor entrenador de 2026 después de la victoria de España en el Mundial y durante este acto también se entregará el Balón de Oro a la mejor futbolista del año. También se entregará el premio Yashin al mejor portero, el Gerd Müller al mejor delantero, el club del año y el Premio Sócrates, a compromiso social a través del fútbol.

De qué materiales se hace el Balón de Oro

El Balón de Oro, a pesar de que lleva su apellido, no está fabricado de oro y sí de latón (cobre y zinc), que se solapan para hacer una forma esférica de balón. El exterior de la esfera sí está bañado en oro de 24 kilates y la base sobre la que está el Balón de Oro es de pirita, un mineral que es conocido como «el oro de los tontos».

Quién fabrica el Balón de Oro

Maison Mellerio dits Meller, una joyería fundada en París en 1613, fabrica de forma artesanal el Balón de Oro desde el año 1956 y sigue conservando su secreto.

Cuánto cuesta el Balón de Oro

Se calcula que el Balón de Oro tiene un precio de algo más de 3.000 euros.

Medidas del Balón de Oro: altura y peso

El Balón de Oro actual mide 31 centímetros de alto, 23 de largo y 23 de ancho, y pesa 7,200 kilogramos.