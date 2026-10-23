Lamine irá a la gala del Balón de Oro por su cuenta en un avión privado al margen del resto del Barcelona

Lamine Yamal viajará por su cuenta a la gala del Balón de Oro, que se celebra el lunes 26 de octubre en Londres, junto a sus familiares y allegados. El futbolista culé acudirá al evento al margen da la expedición del FC Barcelona y sus nominados en las diferentes categorías del premio. Tras finalizar en segunda posición en las votaciones del pasado año, e imponerse en el Trofeo Kopa a mejor jugador joven, el ’10’ blaugrana aspira a ganar el premio individual más prestigioso en la edición de 2026.

Esta decisión de Lamine no implica que goce de información privilegiada sobre el ganador del Balón de Oro. De hecho, el internacional español ya organizó una fiesta privada posterior a la gala del pasado año en París; en la que quedó en segundo lugar por detrás de Ousmane Dembélé. De cara a la presente edición del premio, el de Rocafonda está en la terna de grandes favoritos junto a Harry Kane, Kylian Mbappé y Leo Messi. Por el momento, se mantiene la incertidumbre alrededor del galardón.

Además de Lamine Yamal, otros dos futbolistas de la primera plantilla masculina del FC Barcelona optan este lunes 26 de octubre al Balón de Oro. Rodri Hernández y Pau Cubarsí también han sido incluidos entre los 30 nominados, en una lista de la que forma parte un Ferran Torres que dejó el equipo culé el pasado mercado de fichajes para firmar por el PSG. Respecto a la representación del femenino, el Barça cuenta con seis jugadoras nominadas al Balón de Oro (Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Claudia Pina, Cata Coll, Esmee Brugts y Ewa Pajor), Cata Coll como candidata a mejor portera, Vicky López al Trofeo Kopa, Pere Romeu a mejor entrenador de fútbol femenino y el Barça femenino como mejor club del año.

Lamine Yamal y su candidatura al Balón de Oro

A todos ellos no se unirá Lamine Yamal, que viajará por su cuenta a la capital inglesa en un avión privado junto a sus familiares y el resto de sus allegados, según ha desvelado el periodista de COPE Víctor Navarro. Durante la gala, el ’10’ blaugrana se unirá a sus compañeros tanto del FC Barcelona como de la selección española. El éxito de España en el Mundial es uno de los principales argumentos de la candidatura de Lamine Yamal, pese a que no completó un torneo destacado a nivel individual. Además de los tres futbolistas blaugranas, Marc Cucurella, Fabián Ruiz y Ferran Torres completan la representación española en el Balón de Oro masculino.

El mejor colocado entre los futbolistas de la Selección para hacerse con un premio en la gala es, sin duda, Pau Cubarsí. El central, elegido como mejor jugador joven del Mundial, es el gran favorito para suceder a Lamine Yamal en el Trofeo Kopa. La candidatura del canterano culé parece indiscutible, aunque Lamine vuelve a estar entre los nominados. Entre la terna de candidatos también está el madridista Yan Diomandé.