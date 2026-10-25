Cuándo es, a qué hora empieza la gala del Balón de Oro y dónde ver gratis en directo por TV y en vivo online

Los mejores futbolistas del planeta se reunirán en una nueva edición del Balón de Oro en la que existen muchas dudas sobre quién lo ganará este año. De los treinta nominados hay varios nombres que despuntan por encima del resto, así que, a priori, se espera que el ganador salga de Harry Kane, Lamine Yamal o Kylian Mbappé. Eso sí, también pueden producirse sorpresas, ya que hay que tener en cuenta a los campeones del mundo con España, con Fabián Ruiz entre ellos, ya que también ganó la Champions League con el PSG.

Cuándo y dónde es la gala del Balón de Oro 2026

France Football escogió este lunes 26 de octubre para una de las fechas más importantes del año en el mundo del fútbol: la gala del Balón de Oro 2026. Y es que los mejores futbolistas del planeta se reunirán en este acto que organiza la mítica publicación francesa junto a la UEFA para ver quién es nombrado como el mejor de la última temporada, estando Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal entre los favoritos para llevarse el esférico dorado.

En esta ocasión el evento no se va a celebrar en Francia. En esta 70ª edición la gala del Balón de Oro 2026 se hará en Londres, más concretamente en el London Palladium, donde caben unas 2.000 personas en su interior. El motivo del traslado es el homenajear a Sir Stanley Matthews, que fue el primer ganador de este premio en 1956.

Horario de la gala del Balón de Oro 2026

La gala del Balón de Oro 2026 está programada para que comience a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Los aficionados que no se quieran perder este evento tienen que saber que podrán disfrutar desde un buen rato antes de la alfombra roja en el London Palladium y se espera que el anuncio del ganador al esférico dorado de fútbol masculino sea alrededor de las 23:00 horas (horario peninsular).

Cómo ver por TV en directo y en streaming la gala del Balón de Oro 2026

La gala del Balón de Oro 2026 se va a poder ver en España por Movistar+, ya que fue el medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir este evento en nuestro país. Todo se podrá seguir a través del canal Movistar Plus+, el cual es de pago, por lo que todos los que lo quieran disfrutar por su televisor van a tener que tener contratada esta plataforma, así que no se podrá ver en abierto ni gratis por la TV.

Los clientes que están abonados a este operador deben saber que van a tener la opción de descargarse la aplicación en un teléfono móvil, una smart TV o una tablet y así no perderse nada de lo que suceda en Londres. Y es que podrán ver en streaming y en vivo online por esta app todo lo que suceda en la gala del Balón de Oro 2026.

Los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro 2026