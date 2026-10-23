¿Quién es el favorito para ganar el Balón de Oro 2026?

El Balón de Oro 2026 se presenta como uno de los más inciertos de los últimos años. A diferencia de otras ediciones, como en la pasada con Ousmane Dembélé, el ganador no está claro y varios candidatos aspiran a levantar el premio individual más prestigioso del fútbol. Todo apunta a que tendremos nuevo vencedor del Balón de Oro, ya que entre los aspirantes sólo Leo Messi, Rodri Hernández y el vigente vencedor cuentan con este trofeo en su palmarés.

Apenas restan unos días para que, finalmente, conozcamos quién se impone en premio que entrega France Football yL’Équipe.. Un panel compuesto por periodistas especializados de medios de comunicación deportivos de todo el mundo es el encargado de las votaciones. El London Palladium Theatre albergará la gala del Balón de Oro 2026, que por primera vez en su historia se celebrará en Londres, el lunes 26 de octubre.

Además del premio masculino y femenino al mejor jugador/a del año, también se nombrará a los ganadores de otros cinco galardones. Estos son: Joven Talento del Año, Portero/a del Año, Entrenador/a del Año, Equipo del Año, Delantero/a de Año y el Premio Sócrates para reconocer el compromiso con las iniciativas solidarias y las causas sociales.

Los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro 2026

La lista de candidatos a ganar el Balón de Oro masculino 2026 quedó reducida a 30 futbolistas. A nivel de clubes el PSG es el equipo más representado, aportando hasta 10 candidatos, un tercio del total. Al conjunto parisino se le reconoce su dominio en la Champions, donde ya acumula dos títulos consecutivos y aspira este año a emular el récord del Real Madrid entre 2016 y 2018. Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Willian Pacho, Fabián Ruiz y Ferran Torres son los 10 representantes del PSG.

En cuanto a los países con más candidatos al Balón de Oro 2026, el peso del Mundial conquistado por la selección española se ha reflejado en el premio. Seis futbolistas españoles optan a este premio, imponiéndose a los cinco de Francia. España cuenta con la presencia de los citados Fabián Ruiz y Ferran Torres y la de Pau Cubarsí, Rodri Hernández, Lamine Yamal y Marc Cucurella.

Entre los 30 candidatos, únicamente tres (Leo Messi, Sadio Mané y Julián Quiñones) juegan en el fútbol europeo. Esta es la lista definitiva de aspirantes al Balón de Oro 2026:

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

Pau Cubarsí (España, Barcelona)

Marc Cucurella (España, Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia, PSG)

Luis Díaz (Colombia, Bayern de Múnich)

Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)

Gabriel (Brasil, Arsenal)

Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marruecos, PSG)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, PSG)

Lamine Yamal (España, Barcelona)

Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)

Marquinhos (Brasil, PSG)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal, PSG)

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

João Neves (Portugal, PSG)

Michael Olise (Francia, Bayern de Múnich)

Willian Pacho (Ecuador, PSG)

Julián Quiñones (México, Al-Qadsiah)

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

Rodri (España, Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (España, PSG)

William Saliba (Francia, Arsenal)

Ferran Torres (España, Barcelona/PSG)

Dayot Upamecano (Francia, Bayern de Múnich)

Vinicius Junior (Brasil, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, PSG)

Quiénes son los favoritos para ganar el Balón de Oro 2026

La igualdad con la que se llega a la gala del Balón de Oro 2026 permite que haya diversos favoritos a llevarse el trofeo el lunes 26 de octubre en Londres. El único factor común entre los principales candidatos es que todos ellos alcanzaron las pasadas semifinales del Mundial. Leo Messi, Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé son los mejor colocados para ganar el Balón de Oro y representan a cada una de las selecciones semifinalistas.

El principal favorito sería Lamine Yamal, en caso de haber completado una gran actuación individual en el triunfo de España el pasado verano. No fue el caso, ya que únicamente anotó un gol y el colectivo del combinado de Luis de la Fuente brilló por encima de las individuales. Una situación que ha permitido entrar en la lucha a Harry Kane, Bota de Oro y semifinalista de Champions, a un Leo Messi que firmó un Mundial excelso y a un Kylian Mbappé que fue el máximo realizador del torneo mundialista con 10 tantos.