Locura total con Messi en Oviedo: recibimiento multitudinario a su llegada

Leo Messi ya está en Oviedo. El futbolista argentino ha llegado a la capital del Principado de Asturias este jueves, donde el viernes recibirá el premio Princesa de Asturias los Deportes. Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol aterrizaba en Oviedo y nadie se lo ha querido perder. La expectación era máxima y numerosos aficionados se han agolpado a las puertas del Hotel de la Reconquista para verle.

El delantero ha sido recibido sobre las 13:00 horas por la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, en el Hotel de la Reconquista de la capital del Principado, donde le esperaban cientos de aficionados al ritmo de las tradicionales gaitas asturianas.

Acompañado de su mujer, Antonela Roccuzzo, con la que ha posado ante los medios de comunicación, el astro argentino se ha acercado a muchos de los asistentes que se han citado en los aledaños del hotel para firmarles sus camisetas y fotografías.

El jurado ha otorgado este galardón al delantero, campeón de todo a nivel de clubes, con la selección de su país y a título individual, por su «deslumbrante talento» y su «excepcional trayectoria deportiva» y también por «su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos». Sucede en el palmarés del prestigioso premio Princesa de Asturias de los Deportes a Serena Williams.