Javier Tebas ha vuelto a cargar contra el Real Madrid en la Gala del Arbitraje Español. El presidente de la Liga ha hablado sobre la presión que sufren los colegiados, señalando, en referencia al club blanco, que «está mirando constantemente lo que está haciendo el otro». «El comportamiento del club es muy diferente al que está teniendo el Barcelona, es un dato objetivo», ha señalado.

«Se dice que siempre con los grandes, los árbitros pitan de forma diferente. No lo sé. Hombre, desde luego, hoy en día por el tema de todo lo que se habla, del Madrid, el Barça… presión tienen que tener», ha comenzado diciendo, en relación a las palabras de Santi Comesaña. Después, ha vuelto a lanzar un ataque al club blanco.

«Uno está mirando constantemente lo que está haciendo el otro, en este caso el Real Madrid», ha explicado. Después, ha señalado que el conjunto blanco ejerce mayor presión: «Claramente de Real Madrid Televisión. Yo creo que el comportamiento más de televisión, es del club».

«No voy a estar siempre duro con el Barcelona», ha dicho sobre el caso Negreira, aunque defiende que sigue «pensando» lo que dijo «hace tiempo». «Lo que lo que no voy a hacer es estirar un chicle», ha detallado.

«Eso ya está en un juzgado donde nosotros hacemos nuestras cosas como las suyas, pero eso no puede quitar que yo me tenga que relacionar hasta que tengamos una sentencia firme del caso Negreira. Ya estaré jubilado y jubilado cuando eso ocurra», apunta.