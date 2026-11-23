Vinicius afronta un momento de su carrera en el que cada partido se mira con lupa en el Real Madrid. El brasileño fue suplente el pasado sábado contra el Celta, pero será titular este martes en Champions contra el PSV. Un examen después de tener unos buenos minutos en el Santiago Bernabéu para sembrar la ilusión de que puede volver a su mejor nivel, siempre y cuando no ocurra uno de los obstáculos que, para Jorge Valdano, le está frenando para lograrlo.

El brasileño entró cuando el Real Madrid estaba perdiendo y dio un soplo de aire fresco para usar su velocidad y formar parte de la remontada que dio los tres puntos al equipo de José Mourinho. Participó en el gol de Bellingham con su galopada y dio síntomas de querer hacer cosas. Ser ese futbolista desequilibrante que tanto maravillaba en el Bernabéu. Sin embargo, la sequía de títulos y la presión de estar siempre al 100% le pasaron factura hasta tal punto de no atreverse a encarar. Para el exjugador madridista, eso es lo que más le alarma.

«Se le vio mejor físicamente, más decidido y sin tantas dudas como lo hemos visto en los últimos partidos. Yo creo que su enemigo es la duda. Es un jugador que vive de encarar y, si tiene dudas, se te va todo tu poder», explicó en Movistar. Vinicius apenas suma un gol y tres asistencias en Liga. Un Vinicius menos regateador que ha pagado muy caro su bache hasta tal punto que su titularidad comienza a ser intermitente.

Diomande ya le compite cara a cara en la banda izquierda y los próximos meses serán cruciales. El Real Madrid se jugará los títulos, y necesitará al mejor Vinicius. En el vestuario creen en él, pero todo pasa porque el carioca sea capaz de resucitar a tiempo. Contra el Celta fue un comienzo para recuperar el crédito del madridismo, y Valdano quizás haya dado con la clave para ser el que era.