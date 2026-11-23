El Real Madrid de baloncesto tiene un melón importante por abrir. Después de haber completado los dos primeros meses de temporada con más altos que bajos, el equipo blanco ha demostrado que su nuevo entrenador y su retocada plantilla son plenamente capaces de pelear por todos los títulos hasta el final, como hizo el pasado curso. Sin embargo, aún no se ha puesto manos a la obra con el asunto de las renovaciones. Es un tema que, pese a no ser prioritario, dadas las circunstancias ocupa un espacio amplio dentro de la agenda madridista.

Prueba de ello es cómo en la motriz del club se han oficializado las renovaciones de tres futbolistas a lo largo de esta semana: Courtois, Tchouaméni y Arda Güler. Anuncios que todavía no han llegado en el baloncesto blanco, y eso que más de la mitad de sus jugadores finalizan su contrato el 30 de junio de 2027.

Son nueve los miembros de la plantilla cuyo vínculo con el Real Madrid termina al término de la presente temporada y 17 el número total de jugadores que la componen, o lo que es lo mismo: más de medio equipo en el aire de cara al futuro.

Tres jugadores que están pendientes de conocer noticias en torno a su situación comparten posición. Hablamos de los bases Facu Campazzo, Andrés Feliz y Théo Maledon, que en su momento firmaron hasta 2027. En el caso del argentino, lo hizo al regresar al club en 2023, mientras que el dominicano firmó por tres temporadas a su llegada en 2024 y el francés por dos en 2025.

Campazzo, renovación a la baja

Sin embargo, la situación de Campazzo no es comparable a la de sus homólogos. El argentino es bicampeón de la Euroliga y tiene estatus de leyenda en el Real Madrid. A sus 35 años, con Pedro Martínez como entrenador, sus minutos en cancha han bajado respecto al pasado en este inicio de temporada, aunque su papel y, sobre todo, su peso en el vestuario siguen siendo igual de relevantes que siempre.

En su caso, la renovación no debería suponer ningún problema. El jugador es consciente de que a su edad no todos defienden la camiseta del club más prestigioso de Europa y el Real Madrid no tiene por qué desprenderse de un gran valor como es el base argentino. Eso sí, su permanencia queda sujeta a la aceptación de una leve reducción económica, como ocurre con todos los veteranos. Ejemplo de esto es Sergio Llull, que ya hace tiempo que renueva año a año con el salario más bajo de la plantilla.

Con Feliz (29 años) y Maledon (25) no hay dudas. Ambos se han convertido en baluartes dentro del equipo blanco. En el caso del dominicano, desde el compromiso y el sacrificio en cada partido, incluso en los que es él quien lleva la dirección en solitario, como lo ha hecho recientemente con las lesiones de sus dos alternativas al puesto. Y en el del francés, especialmente tras la llegada de Pedro Martínez, por su crecimiento. A día de hoy, es claro candidato al MVP de la Euroliga y la lógica indica que el Real Madrid le ofrecerá contrato de megaestrella.

Pasando a las posiciones de escoltas y aleros, encontramos otros tres efectivos con su futuro por resolver. Uno es Llull, que es caso aparte, ya que su continuidad depende exclusivamente de él y de si toma la decisión de retirarse con 39 años o seguir otra temporada más. Luego está Nick Smith Jr. Quizá la situación del estadounidense sea la que más estudia a día de hoy el Real Madrid, ya que su rendimiento no está a la altura de las expectativas y el corte es una posibilidad si aparece en el mercado un recambio de mayor nivel.

Un veterano y un canterano, pendientes

El último nombre de los del perímetro es el de Alberto Abalde, jugador ya veterano en el conjunto blanco que se está consagrando a las órdenes de Pedro Martínez con actuaciones como la que firmó contra el Panathinaikos, registrando su mayor anotación en la Euroliga. La actual es la octava temporada del gallego en el Real Madrid y dentro del club se le considera como un activo importante, también por su condición de cupo.

Chuma Okeke, Usman Garuba (baja de larga duración) y Damian Jones son los que cierran la lista de nueve jugadores sin contrato a partir de junio de 2027. Al primer nombre le lastra su condición de extracomunitario, algo que ya hizo meditar al Real Madrid si efectuar o no su cláusula de vencimiento el pasado verano. Finalmente, se apostó por el americano y está rindiendo a un buen nivel.

Con Garuba, canterano madridista, la decisión más humana es brindarle otra oportunidad en forma de ampliación de contrato, pese a no poder sudar la camiseta prácticamente en toda la presente temporada. El pívot se rompió el tendón de Aquiles en la pasada Final Four de la Euroliga. Y la renovación de Jones dependerá de sus prestaciones en cancha, que hasta el momento son altas, incluso por encima de lo esperado para un jugador que, a sus 31 años, llegaba del baloncesto de Puerto Rico.