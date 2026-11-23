«Es nuestro gran fichaje de invierno». La frase que dejan en el Real Madrid sobre Vinicius explica la confianza que mantienen en el brasileño y en la capacidad de José Mourinho para recuperar su mejor versión. En el club no tienen dudas. El delantero está decidido a ponerse en manos del portugués, aceptar sus decisiones y hacer lo que le pida para volver a marcar diferencias. Su actitud con el entrenador es muy buena y el trabajo mental que está realizando el técnico empieza a tener respuesta sobre el césped.

Mourinho está dedicando parte de su esfuerzo a recuperar la confianza del futbolista. Quiere que concentre su energía en el juego, gestione mejor los momentos difíciles y entienda que sus decisiones buscan ayudarle a mejorar y beneficiar al equipo. El brasileño está siendo receptivo. Escucha, acepta las indicaciones y está dispuesto a recorrer el camino que le marque el entrenador para recuperar su mejor nivel.

Ese trabajo también pasa por asumir la competencia y saber esperar. Durante su sanción de cuatro partidos en Liga, Diomande aprovechó las oportunidades y ganó peso en el equipo. Su rendimiento llevó a Mourinho a mantenerle en el once frente al Celta. Vinicius regresaba a la competición doméstica, pero lo hizo desde el banquillo. Una situación que puso a prueba su respuesta y que resolvió como quería el portugués.

El brasileño aceptó la suplencia sin gestos de disgusto y salió dispuesto a aprovechar su oportunidad. El Real Madrid perdía, el partido se había complicado y el Bernabéu estaba pendiente de él. Vinicius tuvo imprecisiones, pero siguió buscando el balón, encarando e insistiendo. Esa reacción es parte de lo que persigue Mourinho con su trabajo mental, que el delantero mantenga la confianza y encuentre en el fútbol la manera de responder a la exigencia.

El trabajo empieza a dar resultados

Ante el Celta apareció una primera señal de que el mensaje está llegando. Vinicius entró en el minuto 57 y dio al Real Madrid una profundidad que había echado en falta. Recibió abierto por la izquierda, atacó a los defensores y obligó al conjunto gallego a prestar más atención a su banda. Su presencia abrió espacios para los compañeros y cambió el ritmo de un ataque que hasta entonces había encontrado demasiadas dificultades.

En el empate condujo hacia dentro y conectó con Mbappé, que dejó el balón de cara para el disparo de Bellingham. En el segundo, su envío desde la izquierda terminó en el remate de Espí tras la intervención de Radu. No sumó goles ni asistencias directas, pero intervino en las dos acciones que resolvieron el encuentro. Su aportación permitió transformar una noche adversa en una victoria.

La importancia de su actuación también estuvo en la manera de afrontarla. Vinicius respondió a una decisión que le perjudicaba en lo individual ayudando al colectivo. Entendió lo que necesitaba el partido y puso sus cualidades al servicio de la remontada. Para Mourinho, ese comportamiento ofrece una base sobre la que seguir trabajando. Para el club, refuerza la confianza en que el brasileño puede recuperar su influencia.

El PSV como siguiente paso

La Champions ofrece ahora otra oportunidad. Mourinho ya confirmó que Vinicius jugará contra el PSV y el brasileño apunta a regresar al once en el Bernabéu. Tendrá el reto de prolongar sus buenas sensaciones y mejorar una producción europea que todavía no recoge goles ni asistencias después de cuatro jornadas.

El Real Madrid necesita convertir esa reacción en continuidad. Recuperar al Vinicius que desequilibra, genera ocasiones y decide partidos supondría añadir una pieza fundamental al ataque. Mourinho trabaja para conseguirlo y encuentra a un futbolista dispuesto a dejarse ayudar, aceptar la exigencia y seguir sus indicaciones.

El sábado dio un primer paso. Ahora debe repetirlo y sostenerlo. En el club creen que lo hará y que el trabajo del portugués terminará devolviéndole su mejor fútbol. Por eso, cuando hablan del margen de crecimiento de este Real Madrid, miran hacia un jugador que ya está en la plantilla.