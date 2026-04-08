El whatsapp con una empleada que elDiario.es y Univision se negaron a publicar: «Julio Iglesias el mejor jefe que he tenido en la vida»
"La persona más generosa y de buen corazón que he conocido", dice la empleada
El 11 de enero de 2026, una empleada de Julio Iglesias envió un mensaje al que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva de WhatsApp a la periodista Elena Cabrera de elDiario.es. El texto era espontáneo, rotundo y demoledor: «¿Qué podría yo hablar del Sr. Julio si ha sido una de las personas más buenas que he conocido en mi vida, el mejor jefe que he tenido y buena persona conmigo y con todos sus empleados?».
Dos días después, el 13 de enero, elDiario.es y Univision publicaron su reportaje acusando a Julio Iglesias de agresiones sexuales, trata de personas y esclavitud. Ni una sola mención a este testimonio. Lo ocultaron al igual que todos los otros mensajes de cariño de las denunciantes hacia el cantante que brillaron por su ausencia hasta que los desveló este medio.
El mensaje completo de esta empleada, al que ha tenido acceso OKDIARIO, no deja lugar a interpretaciones: «Solo le podría decir que es la persona más generosa y de buen corazón que he conocido, muy preocupada por todos sus empleados y sus familias. Sin duda alguna, no podría decir otra cosa sobre él; sin dudas, el mejor jefe». La empleada se llama Shakira y ofreció a la periodista de elDiario.es dar su testimonio con la única condición de que no la citara.
La periodista Elena Cabrera respondió preguntando si podía publicarlo: «Me gustaría saber si esto que me dices sobre él, me lo estás contando de forma confidencial o si yo podría decir en un artículo que una de sus empleadas ha dicho de él lo que me cuentas». La empleada dio permiso explícito: «Claro, no hay problema. Mientras no esté mi nombre, puede hacerlo».
«A esta empleada le contactó primeramente ‘Rebeca’ (una de las dos denunciantes) proponiéndole una denuncia conjunta. Se negó rotundamente; dijo que todo era un invento y que sólo buscaban dinero, para perjudicar al señor Julio Iglesias», dice una fuente cercana al entorno del cantante.
La periodista del diario de Ignacio Escolar había intentado sin éxito contactar con ella el 24 de julio de 2024 intentando reclutarla para el reportaje, pero la empleada no respondió. Cabrera insistió: «Hola otra vez. No te preocupes, que no voy a decir nada a nadie. Me gustaría hablar contigo, sin ningún compromiso. Piénsalo, por favor».
La empleada no necesitaba pensar nada. Ya sabía de qué iba el asunto porque «Rebeca» la había contactado previamente. Y ya había decidido que no iba a participar en un montaje contra alguien que había sido «el mejor jefe» que había tenido.
Así se lo manifestó a la periodista: «Buenos días, señora. ¿Qué podría yo hablar del Sr. Julio si ha sido una de las personas más buenas que he conocido en mi vida, el mejor jefe que he tenido y buena persona conmigo y con todos sus empleados? Sólo le podría decir que es la persona más generosa y de buen corazón que he conocido, muy preocupado con todos sus empleados y sus familias. Sin duda alguna, no podría decir otra cosa sobre él, sin dudas, el mejor jefe».
La omisión deliberada
ElDiario.es nunca publicó ese testimonio. Tenían autorización expresa. Tenían el contenido. Tenían la prueba de que empleadas actuales de Julio Iglesias lo defendían categóricamente. Y decidieron ocultarlo. La cronología es devastadora. El día 11 de enero, Elena Cabrera recibe el mensaje cariñoso de la empleada defendiendo a Julio Iglesias. Tiene dos días completos para incluirlo en el reportaje, para verificar si realmente existía un patrón de abuso o si solo tenían dos testimonios contradictorios de exempleadas descontentas.
Pero elDiario.es y Univision no hicieron nada de eso. Ya habían decidido publicar el reportaje acusatorio. Ya habían contratado a las actrices para dramatizar los testimonios. Ya habían coordinado con Women’s Link Worldwide la presentación de denuncias. El testimonio cariñoso hacia el cantante era un inconveniente que había que ignorar.
La responsabilidad de Univision
Univision participó activamente en la decisión de ocultar este testimonio. El reportaje fue una producción conjunta. Los periodistas de ambos medios tenían acceso a toda la documentación. Sabían que existía este mensaje. Y decidieron conjuntamente ocultarlo. Por eso ahora Univision está negociando desesperadamente con el entorno de Julio Iglesias para evitar una demanda de 200 millones de dólares.
La Fiscalía española archivó el caso en 24 horas tras interrogar a las denunciantes. Ahora sabemos que elDiario.es y Univision tenían información que anticipaba ese resultado: empleadas defendiendo a Julio Iglesias como «el mejor jefe». Publicaron igualmente. Causaron un daño reputacional enorme. Y ahora enfrentan las consecuencias.
