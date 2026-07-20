Julio Iglesias pone a la venta la casa de Ourense que compró hace un año

Julio Iglesias ha decidido poner a la venta una de las propiedades más especiales que ha adquirido en los últimos años. El cantante ha sacado al mercado la espectacular mansión que compró hace poco más de un año en Piñor (Ourense), una vivienda que nunca llegó a ocupar, pero que adquirió movido por una poderosa razón sentimental: su profundo vínculo con Galicia y con las raíces de su familia. Según ha adelantado La Voz de Galicia, la propiedad ya figura en el catálogo de la exclusiva inmobiliaria Lucas Fox, la misma firma que gestionó su compra. Aunque el precio no se ha hecho público y únicamente se facilita bajo consulta, distintas estimaciones sitúan su valor por encima de los cuatro millones de euros.

El paso atrás de Julio Iglesias en España

La decisión de vender la vivienda ha sorprendido, especialmente porque cuando trascendió la operación inmobiliaria, se interpretó como un regreso emocional del artista a una tierra con la que siempre ha mantenido una relación muy especial. Lejos de responder a un simple capricho o a una inversión, la adquisición de esta finca estuvo motivada por el deseo de reconectar con sus orígenes familiares.

A pesar de haber nacido en Madrid, Julio Iglesias nunca ha ocultado el peso que Galicia ha tenido en su vida. Su padre, natural de Ourense, le transmitió desde muy pequeño el amor por aquella tierra, sus paisajes y sus tradiciones. Una conexión que el cantante ha reivindicado en numerosas ocasiones y que terminó llevándole a buscar un refugio en la provincia gallega.

«Galicia es mi raíz. Es lo que soy cuando nadie me ve», llegó a asegurar en una entrevista, unas palabras que reflejan el significado que siempre ha tenido esta comunidad para uno de los artistas españoles más universales. En esa misma conversación reconocía que, pese a haber vivido durante décadas entre Miami, Punta Cana o Marbella, pocas sensaciones le proporcionaban tanta paz como pasear entre los bosques gallegos, disfrutar del olor de la lluvia o contemplar la naturaleza de la zona.

La venta de esta vivienda no supone, en cualquier caso, un alejamiento de España. Julio Iglesias mantiene un importante patrimonio inmobiliario en nuestro país, donde continúa conservando algunas de las propiedades más emblemáticas de su carrera. Entre ellas destaca la histórica finca Cuatro Lunas, situada en Marbella, una de las residencias más conocidas del artista y uno de los lugares donde ha pasado largas temporadas a lo largo de su vida.

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Precisamente Marbella ha sido durante décadas uno de los grandes refugios del cantante. Allí consolidó buena parte de su patrimonio y estrechó su vínculo con la Costa del Sol, un destino que sigue formando parte de su historia personal y familiar. A ello se suma el resto de residencias internacionales que conserva repartidas por distintos puntos del mundo, especialmente en Miami y Punta Cana, donde lleva años disfrutando de una vida mucho más discreta, alejada del foco mediático que marcó gran parte de su trayectoria profesional.

En el plano personal, Julio Iglesias atraviesa una etapa de estabilidad. Junto a su esposa, Miranda Rijnsburger, y sus cinco hijos menores, ha construido una vida tranquila, centrada en la familia y lejos de la exposición pública. Además, con el paso del tiempo también ha reforzado la relación con sus hijos mayores, entre ellos Enrique Iglesias, quien en distintas entrevistas ha reconocido la admiración que siente por su padre, al que considera “un referente”, destacando siempre su deseo de llevar una vida cada vez más privada.

La puesta a la venta de la casa de Piñor cierra así un capítulo que nació desde la emoción y el recuerdo de sus raíces. Un proyecto que, aunque finalmente no llegó a convertirse en su residencia, simboliza el fuerte vínculo que Julio Iglesias siempre ha mantenido con Galicia, una tierra que continúa ocupando un lugar privilegiado en su memoria y en su corazón.