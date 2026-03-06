‘Equipo de investigación’ desvela el duro testimonio de una conocida periodista: «Le han detenido»

Equipo de investigación regresa esta noche con un nuevo reportaje dedicado a uno de los temas más polémicos de los que se está hablando en redes sociales. Según el programa de laSexta, hay un fenómeno en la red que mueve millones de euros en los que decenas de gurús están haciéndose de oro vendiendo cursos y mentorías a sus millones de seguidores. El programa estudiará el peligro (según su discurso) que hay alrededor de un puñado de comunidades activas en las redes sociales, teniendo a los foros, WhatsApp y Telegram como lugar de encuentro.

El reportaje de esta noche, que se podrá ver a partir de las 22:30 h, se titula Machos alfa: del like al delito. En él se hablará de la conocida como machosfera, de la que dicen ha pasado de ser un fenómeno viral en redes a convertirse en una industria con millones de visualizaciones. Los reporteros del programa comenzarán a estudiar cursos en los que se enseña a conquistar a mujeres y mejorar las capacidades para crear relaciones, tanto sentimentales como de negocios. Según estos gurús, su aprendizaje hará que sus alumnos ganen más dinero, acudan a eventos, clubes privados y más ventajas.

El reportaje presentado por Gloria Serra da voz a mujeres que han sufrido acoso y violencia digital. Una de ellas es Andrea Ropero, trabajadora de laSexta, donde es reportera de El intermedio. Según se puede ver en un adelanto del programa, durante meses sufrió el acoso en las redes sociales por parte de un hombre que la llegó a amenazar de muerte. Ella, lejos de callarse, decidió denunciarle ante las autoridades y su acosador llegó a ser detenido. «Es la primera vez que lo cuento», así explica que hasta ahora lo había guardado en secreto.

También estarán los testimonios de la campeona olímpica Paula Leitón, la creadora de contenido Marina Rivers y la streamer Carla Doyle, que explicarán cómo las amenazas y las burlas en las redes las han llevado a tener problemas en la vida real. Por lo tanto, estamos ante una de las entregas de este formato de reportajes que, sin duda, más va a dar de qué hablar en esta temporada. ¡Promete no dejar indiferente a nadie, ni mucho menos!

Machos alfa: del like al delito, el nuevo reportaje de Equipo de investigación, se podrá ver a partir de las 22:30 h (una hora menos en las islas Canarias), en laSexta.