Enrique Ponce zanja los rumores de crisis con Ana Soria con un contundente mensaje: «Una vez más, intentan separarnos»

Los rumores sobre una posible ruptura entre Enrique Ponce (54) y Ana Soria (29) no han cesado en las últimas semanas. Sobre todo, después de que ambos hayan disfrutado por separado de varios de sus últimos compromisos. Uno de ellos fue el homenaje que el Excelentísimo Club Taurino de Bilbao rindió al diestro, una cita en la que la almeriense decidió no estar presente por motivos que aún se desconocen. Esta ausencia se sumó a la de la presentación de Punto final, el libro de Ponce, celebrada en Las Ventas de Madrid la pasada primavera.

En medio de este revuelo, Enrique Ponce y Ana Soria han optado por guardar silencio. Y es que desde que empezaron su relación, ambos han intentado mantener su historia de amor alejada de la exposición mediática. Sin embargo, ante el creciente eco de las informaciones que apuntan a una supuesta crisis sentimental entre ellos, el torero ha decidido dar un paso al frente y zanjar las especulaciones.

Ha sido la periodista Paloma García-Pelayo quien ha podido hablar con Enrique Ponce sobre la polémica y, desde el plató del programa Y ahora Sonsoles, ha compartido las palabras con las que el torero ha desmentido que su relación con Ana haya terminado. «Lo que me transmite es que están muy bien. Que gracias a Dios todo sigue bien. Siguen siendo una pareja unida. Han cumplido más de seis años juntos este verano», expresaba.

La colaboradora del espacio televisivo mencionado añadía que, para contrastar la información lo máximo posible, también se había puesto en contacto con más personas de su entorno y que todas ellas coincidían en que «habían tenido un verano familiar dentro de la normalidad». «Ha estado con parte de su familia y con una de sus hijas (nacidas fruto de su matrimonio con Paloma Cuevas)», explicaba.

Por otro lado, García-Pelayo también ha recordado que en otra ocasión, cuando habló con él, le habló sobre si entre sus planes se encontraba casarse, ya que es una pareja que se ha ido consolidando con el tiempo. Una cuestión que Ponce no tuvo reparo en contestar por aquel entonces. «En ese momento me dijo que Ana es lo mejor que le ha pasado, pero que, hasta ahora, no sentían la necesidad de pasar por el altar», señalaba, haciendo hincapié en que desconocía si a día de hoy habían cambiado sus planes.

Para concluir, la periodista también comentó que en ningún momento había podido tener contacto con Ana Soria, algo que deja entrever que se mantiene de una manera fiel en la idea de dejar a un lado todo lo que tenga que ver con la vida pública y la exposición mediática. «Está haciendo las prácticas de abogacía que aprobó hace unos meses. Lo pasa muy mal con los comentarios y por eso prefiere mantenerse al margen», explicaba.