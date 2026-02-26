De Leire a Charo, pasando por Paqui: la corrupción del PSOE tiene nombre de mujer

Mientras Pedro Sánchez nos intenta llevar 45 años atrás desclasificando de imprevisto el 23-F, la actualidad nos conduce directamente a la corrupción que rodea al PSOE: Santiago Pedraz, el juez del caso Leire Díez que se instruye en la Audiencia Nacional y en el que se investigan mordidas y amaños de contratos públicos, ha imputado a Rosario (Charo) Arévalo Sánchez, ex consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha del PSOE y actual mano derecha del ex gerente del PSOE Mariano Moreno en la empresa pública ENUSA.

Hagamos memoria y no para irnos 45 años atrás, sino para situarnos en el pasado mes de diciembre, cuando la Guardia Civil detuvo a Leire Díez y al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero. Ambos están imputados junto a una decena de personas vinculadas a las empresas investigadas por amaños en licitaciones públicas.

Pues bien, entre los investigados aparece un nombre vinculado directamente al PSOE: Charo Arévalo, actual directiva de la empresa nacional del uranio. Su pasado es oscuro: fue colocada por el PSOE en la empresa pública tras dimitir del Gobierno de Castilla-La Mancha por su nefasta gestión en el incendio de Guadalajara, que ocurrió en 2005 y que provocó la muerte de 11 personas. Estuvo imputada durante años y encontró acomodo en ENUSA, donde fue directora de Relaciones Internacionales, bajo dependencia del Ministerio de Economía, cargo que desempeñó durante dos años.

En 2007 asumió la Dirección de Medioambiente, puesto que ocupó durante seis años hasta 2013. Ese mismo año pasó a liderar el área de Responsabilidad Social Corporativa durante un lustro, hasta 2018, cuando fue nombrada directora de Auditoría Interna, Cumplimiento y RSC.

Ahora es directora corporativa y su superior es el mismísimo Mariano Moreno, ex gerente del PSOE y el hombre llamado a declarar por la justicia para que explique la tesorería de un partido bajo sospecha. Se da la circunstancia de que Charo coincidió en ENUSA con Leire, aunque no tenían, cuentan, una buena relación. Ahora, las dos están investigadas en la Audiencia Nacional. De Leire a Charo, pasando por la inefable Paqui, la aguerrida mujer de Santos Cerdán. La corrupción en el PSOE tiene nombre de mujer.