Cerdán y Ábalos gestionaron con el ex gerente del PSOE que ahora preside Enusa el salto de Koldo a Madrid

Los dos ex secretarios de Organización de Pedro Sánchez señalados por corrupción, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, gestionaron con el ex gerente del PSOE Mariano Moreno Pavón el salto de Koldo García desde Navarra a Madrid en 2017. Así consta en el último informe de la Guardia Civil sobre esta trama remitido al juez del tribunal, Leopoldo Puente, y al que ha tenido acceso OKDIARIO.

En concreto, los investigadores recogen que tras el nombramiento de este último como secretario de Coordinación Territorial del PSOE el 18 de junio de 2017, un asesor fiscal, de nombre Miguel Moreno Purroy, le dio la enhorabuena a Koldo García, «vinculándole directamente con la trayectoria profesional de Santos Cerdán, puesto que le iba a tocar currar y viajar […] coordinación territorial es seguro estar como puta por rastrojo», recoge la UCO.

Esta relación entre Santos Cerdán y Koldo, enmarcada territorialmente en la provincia de Navarra, tras asumir el primero el cargo de secretario de Coordinación Territorial desembocó en la contratación del portero de puticlub como asalariado del PSOE desde el 25 de octubre de 2017, según consta en la vida laboral de éste.

A este respecto, el 21 de agosto de 2017, Koldo escribió a Santo Cerdán para preguntarle dónde le mandaba la documentación que hacía falta para su contratación. Mes y medio más tarde (05/10/2017), señala la UCO, Koldo volvió a escribir a su amigo para preguntarle por el estado de su contratación, contestando éste que ese mismo día se reunía Ábalos -que era el secretario de Organización del que dependía Cerdán- «con el gerente». En la fecha de dicha conversación, el gerente del PSOE era Mariano Moreno Pavón, subraya la Guardia Civil.

Tan sólo dos días más tarde, apuntan los investigadores, Santos Cerdán comunicó a Koldo que esa misma semana firmaría el contrato en Madrid. En cuanto a las funciones que pasaría a desempeñar el aizkolari socialista en esta nueva etapa laboral, Cerdán afirmó en una declaración testifical en otro procedimiento haber sido él quien presentó a Koldo y Ábalos, y quien promovió que fuese contratado como conductor del entonces secretario de Organización del PSOE. Con la llegada del PSOE al Gobierno y de Ábalos al Ministerio de Fomento, Koldo se convirtió en el principal asesor de este último en dicha cartera.

Para la UCO, «si bien desde las relaciones de Koldo en Navarra se intuía que éste acompañaría a Santos Cerdán en su nuevo cargo en el PSOE, habría sido, según sus palabras, el propio Santos quien finalmente promovió que Koldo fuese nombrado conductor de Ábalos, pasando a depender del recién nombrado secretario de Organización del PSOE».

Este hito -remarcan los investigadores- supuso «el comienzo de la transición de la relación Santos-Koldo hacia un contexto nacional». «En este momento, ambos pasaron de la Comunidad Foral de Navarra y de obtener un supuesto rédito económico derivado de la consecución de obras en dicho territorio, a introducir a Ábalos en la relación, como paso previo al consiguiente nombramiento de éste como Ministro de Fomento en junio de 2018», destaca la Guardia Civil.

Extracto del informe de la UCO con parte de la conversación mantenida por Santos Cerdán y Koldo García el 5 de octubre de 2017 donde se alude al entonces gerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón.

De esta forma, la trama operó entre 2017 y 2021 estando Mariano Moreno al frente de la Gerencia del PSOE, cargo en el que fue sustituido por Ana María Fuente, a propuesta del propio Santos Cerdán, una vez que este se convirtió en secretario de Organización del PSOE.

Tras ello, Moreno pasó a presidir Enusa, la empresa pública del uranio que ya utilizó el PSOE para colocar en 2018 a Leire Díaz, la fontanera de Ferraz encargada de mover hilos para tapar los casos de corrupción que afectan al sanchismo. Tras su paso por Enusa, Díez fue enchufada luego en Correos, también dependiente del Gobierno.

Cerdán nombró a la actual gerente

Este lunes se ha sabido que Sánchez ha elegido a la presidenta del PSOE y ex ministra, Cristina Narbona, a la actual gerente, Ana María Fuentes, y a los miembros de la Ejecutiva Montse Mínguez y Borja Cabezón para conformar el equipo interino que llevará el día a día del partido hasta la celebración del Comité federal del 5 de julio.

Este grupo de dirigentes socialistas, al que además se suma la Fundación Avanza, comandará la secretaría de Organización de forma interina tras la dimisión de Santos Cerdán por los señalamientos de corrupción recogidos en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Se da la circunstancia de que la figura de Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE y ex diputada por Málaga, también aparece en este informe del Instituto Armado. Lo hace cuando los investigadores alertan de que Koldo García, ex asesor de Ábalos, habló con el director general de Carreteras, Javier Herrero, encargado de las adjudicaciones de obra pública, para avisarle de que «desde la Gerencia del PSOE» le iban a pedir el «impuesto». La gerente Ana María Fuentes fue nombrada por el propio Santos Cerdán, ex número tres de los socialistas. Esta conversación recogida por la UCO ha llevado a los agentes de la Guardia Civil a apuntar a una presunta financiación irregular del PSOE.