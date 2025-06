Ana María Fuentes, directora gerente del PSOE desde 2021 y señalada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe por «cobrar el impuesto», ha sido designada por Pedro Sánchez para formar parte de la gestora que comandará la Secretaría de Organización socialista en reemplazo de Santos Cerdán, quien dimitió el jueves por su implicación en el escándalo de corrupción en el que también están involucrados el ex ministro José Luis Ábalos y el asesor de este, Koldo García.

Sánchez ha montado de urgencia un equipo interino para reemplazar a Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización del PSOE y Ana María Fuentes forma parte del mismo junto a otros tres diputados socialistas: Borja Cabezón, Montse Mínguez y la presidenta del partido, Cristina Narbona. El próximo 5 de julio, en el Comité Federal del PSOE en Madrid, se escogerá al sustituto definitivo de Cerdán como secretario de Organización socialista.

Las sospechas de financiación irregular del Partido Socialista toman forma a través del informe de la UCO, donde se expone una conversación en la que el asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García, advierte a Javier Herrero, director general de Carreteras en esa etapa (2022), de que le contactarían «desde la Gerencia del PSOE» para pedirle «el impuesto». Ana María Fuentes, que formará desde este lunes parte de la Secretaría de Organización interina del PSOE, ya era entonces directora gerente de la formación.

«Perdona que te moleste. Me pide tu teléfono al (sic) gerente del partido. Te puedo llamar 15 segundos», escribió entonces Koldo al entonces director general de Carreteras del Gobierno de Sánchez, tal y como consta en una de las conversaciones intervenidas por la unidad de la Guardia Civil. Herrero le contestó inmediatamente: «Si no se lo doy yo lo consigue seguro». Acto seguido, el ex asesor de Transportes le dijo: «Se lo dará alguien seguro. Solo es por decirte. Nada más creo que te van a pedir el impuesto».

Pedro Sánchez comparece este lunes después de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en la que se oficializarán los «anuncios importantes de remodelación» que adelantaba el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre la aparición pública del presidente del Gobierno. La dimisión de Santos Cerdán, hasta el jueves secretario de Organización socialista, por su implicación en el escándalo de corrupción por un presunto cobro ilegal de comisiones en la adjudicación de obras públicas, ha provocado estos cambios en el partido socialista.

Quién es Ana María Fuentes

Elegida por Pedro Sánchez como una de las cuatro participantes en la Secretaría de Organización interina del PSOE, Ana María Fuentes es también directora gerente del PSOE desde 2021, nombrada por Santos Cerdán. Nacida en Ronda (Málaga), el 1 de mayo de 1972, Fuentes es licenciada en Derecho y está especializada en Formación y Gestión de Empresas.

La carrera política de la gerente del PSOE y miembro de la gestora interina de Organización comenzó con su nombramiento como directora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga, en 1998. En 2000, Fuentes fue elegida como parlamentaria andaluza y para formar parte de la Mesa del Parlamento de Andalucía, hasta 2004. Los siguientes siete años se desempeñó como diputada nacional.

En el ámbito de la gestión, Ana María Fuentes ha sido entre 2012 y 2013 experta de Intervención en el Área de Cumplimiento Legal y Normativa de Atento, así como también técnica de Cumplimiento Legal y Normativo en SegurCaixa Adeslas de 2014 a 2018. En los tres años anteriores a su nombramiento como gerente fue directora de la Oficina de Cumplimiento Normativo del PSOE.