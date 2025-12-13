Flick sobre la distancia en el liderato: «Es bueno meter presión al resto, pero esto es muy largo»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Camp Nou para analizar la victoria del Barcelona contra Osasuna que le deja una jornada más como el gran líder de la Liga. El cuadro culé acumula ya siete victorias consecutivas en el campeonato liguero. Un doblete de Raphinha doblegó al equipo rojillo que se encerró desde el primer minuto y el Barça ya le saca siete puntos con un partido más al Real Madrid de Xabi Alonso.

«Teníamos que insistir y ser dinámicos, lo hemos hecho. Raphinha ha marcado, pero también ha defendido, ha estado ocupando los espacios que tocaban», comenzó señalando ante los medios el entrenador del Barcelona.

«Osasuna es un rival que defiende muy bajo y lo hace bien. No es fácil. Hoy han aparecido Pedri y Raphinha. Estamos en un buen momento en Liga, es bueno meter presión al resto, pero esto es un camino largo», dijo el técnico azulgrana.

«Es muy bueno también acabar el partido de hoy con portería a cero. A veces necesitas el control del balón, hoy hemos tenido el 80% de la posesión. No he decidido quién jugará el martes en Copa, primero quiero que Tek se recupere bien», añadió Hansi Flick en sala de prensa.

«Es bueno tener a nuestros defensas a un buen nivel, pero no sólo los centrales. Hoy Eric ha estado muy bien otra vez, nos da muchísima estabilidad. Gerard Martín ha mejorado muchísimo y con Cubarsí no debemos olvidar que sigue teniendo 18 años», concluyó el entrenador del Barça tras una nueva victoria en Liga ante Osasuna.