Soto Grado, el polémico árbitro del último Clásico, dirigirá el Guadalajara-Barcelona de Copa

La RFEF ha publicado las designaciones arbitrales de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que abrirá este martes con todos los ojos puestos en el Guadalajara-FC Barcelona. Un debut para los de Hansi Flick para defender el título de campeón conquistado la pasada edición ante el Real Madrid. César Soto Grado, del Comité Riojano, ha sido elegido y muchos recuerdos se dirigen a sus polémicas decisiones que tomó en el último Clásico en el Santiago Bernabéu.

Es cierto que la última vez que fue el colegiado significó la derrota del Barça, pero también hubo acciones en las que acabó beneficiando para evitar que el resultado fuese mucho más abultado. Anuló hasta tres goles por fuera de juego a los de Xabi Alonso, canceló un claro penalti a Vinicius por un golpe de Lamine Yamal y se comió un penalti por mano a Eric García. Un encuentro en el que el VAR tuvo que salir a rectificarle en varias ocasiones, un precedente peligroso teniendo en cuenta que en esta fase copera no habrá ayuda de la tecnología.

También tuvo su momento la temporada pasada en el Barcelona-Valencia el pasado mes de enero donde anularon un penalti de Szczesny sobre Hugo Duro por una falta previa de Gayá a Koundé. Le llamó Del Cerro Grande desde el VAR y terminó por revocar su decisión inicial. Una postura que incumplió con el reglamento ya que la jugada era ya diferente después de que el balón lo perdiese más tarde Eric García.

En total ha arbitrado 15 partidos del FC Barcelona con un balance equilibrado: seis victorias, tres empates y seis derrotas. Curiosamente, Soto Grado ya les dirigió en su primera ronda de Copa del Rey hace casi cuatro años ante el Cornellá. Dicho partido se resolvió en la prórroga con goles de Dembélé y Braithwaite.

Árbitros de dieciseisavos de Copa del Rey, martes