El vacile del Guadalajara al Barça antes de su partido de Copa: «Palanca a…»

El Guadalajara buscará este martes el milagro de dar la sorpresa y eliminar al vigente campeón de la Copa del Rey, el FC Barcelona. Los azulgranas llegan al Estadio Pedro Escartín tras consolidarse en lo alto de la clasificación liguera, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, y mirando de reojo al importante partido que tendrá cinco días después ante el Villarreal.

Sin embargo, desde tierras manchegas saben de la importancia de calentar el partido para tratar de desestabilizar al vestuario culé. El Guadalajara afronta con ilusión una eliminatoria en la que intentará ponerle al Barça las cosas difíciles con la ayuda de su afición, que prácticamente llenará el Pedro Escartín, cuyo aforo ha sido ampliado a 8.500 asientos con la instalación de gradas supletorias para los no abonados.

El entrenador, Pere Martí, ha explicado que van a «intentar defender bien» durante un partido «en el que pueden pasar muchas cosas» y por ello, ha animado a sus jugadores a «estar preparados», porque no descarta la sorpresa. «No seríamos ni los primeros ni los últimos que damos una campanada de estas», apostilló. Martí, que ha convocado a toda la plantilla para esta tercera ronda de la Copa, se ha mostrado convencido de que la afición «va a ser un jugador más» en lo que ha calificado de «fiesta» y «premio» para su equipo.

Es por ello que una de las cosas que más ha sorprendido ha sido la forma de promocionar el partido en sus redes sociales: «Palanca rumbo a octavos», una clara referencia a las eternas fórmulas que ha hecho Joan Laporta estos últimos años para hacer fichajes e inscribir futbolistas que tanto se han cuestionado a ojos del Fair Play con la famosa venta de Barça Studios.

Horas más adelante, y después del aluvión de reacciones en redes sociales, el Guadalajara también lanzó un guiño mostrando respeto al Barcelona, al que tildó de «Rey de Copas». Una forma de hacer que los azulgranas no lo tomen como un golpe bajo a su gestión deportiva.