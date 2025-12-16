La juez del caso Negreira ‘salvó’ a Laporta de tener que responder en castellano

Joan Laporta es un hombre que siempre ha defendido el uso del catalán cada vez que ha tenido que salir de cara al público. No fue una excepción y así lo hizo en el juicio del ‘caso Negreira’ para salir a declarar su versión de los hechos como testigo. Al FC Barcelona se le acusa de los pagos de 7,3 millones de euros que hizo entre los años 2001 y 2018 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier.

A pesar de que se le vio tranquilo a la hora de responder a todas las preguntas, el momento más tenso se vivió cuando le solicitaron hablar en castellano después de casi 20 minutos respondiendo en su lengua autonómica. Hasta ese momento le estaban formulando las preguntas en español y Laporta respondía en catalán. Sin embargo, la jueza denegó la solicitud alegando que podía hablar el idioma que «le conviniera», algo que agradeció Laporta: «No es por ser descortés, pero me expreso mejor en catalán y hablaré poco a poco para intentar que se entienda».

Una decisión que está permitida a raíz de que hace apenas un año se aprobase la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística, donde se indica la libertad de expresarse oralmente y por escrito en juzgados y tribunales sin poder exigir la traducción. Todo ello siempre y cuando el procedimiento se produzca en Cataluña, algo que sí se produce en este caso.

No es la primera vez que Laporta abre polémicas por el uso del catalán en actos institucionales o cruciales como este caso. El presidente del Barcelona lo considera como uno de los emblemas de la marca Barça y es ha provocado cierta ruptura con los aficionados culés que no son nativos de la región de Cataluña. De nuevo, muchos han tenido dificultades para entender las explicaciones de un caso tan sensible como el ‘caso Negreira’.