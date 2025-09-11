Laporta victimiza a Cataluña en la ‘Diada’: «Está amenazada desde la intolerancia y la incomprensión»

Joan Laporta ha acudido a la ofrenda floral habitual por el Día de Cataluña y no ha dudado en hacer un alegato independentista. El presidente del Barcelona no ha escondido su ideología y ha aprovechado para victimizar a la comunidad autónoma, señalando que «ha estado amenazada desde la intolerancia y la incomprensión», antes de afirmar que su junta directiva defenderá siempre los «derechos y libertades», así como la «catalanidad».

«Hace más de cien años que el Barça está presente en la ofrenda floral en el monumento de Rafael Casanova», ha comenzado diciendo Laporta. El presidente del Barcelona ha comparecido ante los micrófonos del club para hacer un alegato en favor de Cataluña, que celebra este 11 de septiembre el día de la Comunidad. «Para el Barça esto es simbólico, tiene un gran significado simbólico, pero también es histórico», ha señalado.

Todo, antes de comenzar un discurso de lo más catalanista y victimista, que va en línea a la política aplicada por el mandatario culé también al frente del club: «El hecho de llevar haciéndolo tantos años muestra un compromiso, es este compromiso histórico que en el Barça tenemos con los derechos y libertades de Cataluña, con nuestra lengua, con nuestra cultura, que ya lo he comentado… a menudo ha estado amenazada desde la intolerancia y la incomprensión».

«La junta directiva que tengo el honor de presidir siempre estará presente en la defensa de nuestros derechos y libertades y defendiendo una catalanidad que la entendemos auténtica, respetuosa, que se hace respetar y una catalanidad integradora y que se hace querer», ha finalizado Laporta.

El presidente culé ha comparecido después de la habitual ofrenda floral del club por la Diada, donde además ha hablado sobre la vuelta al Camp Nou. Aunque en un primer momento el club puso como fecha de regreso el mes de noviembre de 2024, coincidiendo con el 125 aniversario del Barcelona, lo han ido aplazando, hasta el punto de que aún no saben cuándo jugarán en su estadio, dado que todavía no tiene el visto bueno del Ayuntamiento de Barcelona.

La licencia de primera ocupación que debe otorgarles el consistorio se está retrasando y, aunque querían volver en la jornada 4, para medirse al Valencia, ni siquiera saben si podrán jugar allí contra el Getafe, el fin de semana del 21 de septiembre. Los culés tienen como alternativa para la Champions League, que comienza entre medias de los dos encuentros, el estadio de Montjuic. Sin embargo, contra los ches deberán jugar en el Johan Cruyff.