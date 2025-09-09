Jorge Mendes sigue ganando terreno en el Barça de Joan Laporta: otro jugador en su cartera

Jorge Mendes sigue ganando espacio en la plantilla del Barça de Joan Laporta. El agente portugués, uno de los más famosos en el mundillo del fútbol, ha logrado captar a un nuevo futbolista del vestuario blaugrana, otro joven talento que se une a los ya atraídos con anterioridad, los casos de Alejandro Balde y Lamine Yamal, así como el canterano Guille Fernández o el ahora cedido Ansu Fati. En los últimos días, una vez que se dio por cerrado el mercado de fichajes, se ha conocido que Marc Casadó forma parte ahora de Gestifute, tras abandonar a otra potente agencia como es Wasserman.

Mendes ya era antes de esta incorporación a su cartera de jugadores, el agente con más futbolistas de la plantilla del Barça de Laporta. Su dominio es absoluto, ya que por norma general suelen tener entre uno y dos todas las agencias, a veces tres marcando diferencias. En el caso de Gestifute son ya cinco los futbolistas con contrato del Barcelona que están bajo su gestión, algo que llama poderosamente la atención, sobre todo teniendo en cuenta la gran relación que une al portugués con Joan Laporta.

El fichaje de Marc Casadó llega quizá en un momento de dudas en el rumbo y futuro del joven. El joven centrocampista tuvo una irrupción notable la pasada temporada, aprovechando las oportunidades que tuvo para destacar y afianzar sus minutos sobre el terreno de juego. Este curso, tras tres partidos de Liga, solamente ha disputado 45 minutos, los que disputó como titular durante la primera parte del Levante-Barça, siendo sustituido tras un descarado 2-0 al descanso en la Ciutat de Valencia. Los otros dos partidos ligueros los vio completos desde el banquillo.

Casadó tiene claro que quiere triunfar en el Barça, que está en el lugar correcto. Así lo dejó claro el pasado verano, antes de aparecer en el primer equipo y consolidarse. La llegada de Hansi Flick se tradujo en una importante renovación y una oportunidad para estar con los mayores tras un buen año en el filial. Fue su anterior agencia de representación, Wasserman, la que acordó una extensión de contrato hasta 2028, cuatro años más de contrato de la que ya se ha consumido un curso y ha comenzado el segundo.

Es el diario Sport el que cuenta que, tras este curso exitoso, en las últimas semanas se ha acordado su cambio de agencia. Gestifute ha comunicado formalmente a Wasserman que una vez se extinga el contrato que les une con Casadó, éste pasará a formar parte de su cartera de jugadores. Una vez que se resuelvan todos los trámites legales que les unen, ya será a todos los efectos uno más del satélite de Jorge Mendes.

Mendes y Laporta tienen desde hace años una gran relación, también con Deco. La vía portuguesa siempre ha estado presente en Can Barça y, pese a que en los últimos años estos futbolistas han ido desapareciendo poco a poco, el representante siempre ha apostado por el club blaugrana. Este año no ha traído a ningún jugador pero en los últimos años ha ido haciéndose un hueco en el club a base de futbolistas de La Masía como es el caso de Guille Fernández o lo fue Alejandro Balde y Ansu Fati. Lamine Yamal fue uno de sus últimos fichajes igual que ahora lo es Marc Casadó.