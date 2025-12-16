Esta es la grada supletoria del Pedro Escartín que generó el caos antes del Guadalajara-Barcelona y que puso en riesgo la disputa del partido. Finalmente, se llenará, aunque en un principio parecía que iba a ser clausurada por problemas de seguridad. Una vez que se ha comprobado que no habrá riesgo para los aficionados, podrán ubicarse en sus respectivos asientos.

La rotura de una de las gradas supletorias del estadio Pedro Escartín ha provocado que el encuentro se retrase, en principio, a las 21:30 horas, en lugar de la hora prevista, que eran las 21:00 horas. Los operarios están tratando de solucionar el problema, pero no está ni mucho menos garantizado que pueda celebrarse el encuentro. Los accesos al estadio han permanecido cerrados cerca de las 20:25 horas, cuando ha comenzado a entrar gente.

La llegada del conjunto culé a la ciudad castellano-manchega ha desatado la locura en el Pedro Escartín, donde los accesos han quedado colapsados. Debido a los problemas de seguridad en el interior, no se han abierto las puertas. Por ese motivo, el encuentro comenzará, teóricamente, a las 21:30 horas, en lugar de hacerlo en el horario previsto, a las 21:00 horas.

Los accesos del estadio en el que el Barça jugará su primer partido de Copa esta temporada estaban colapsados a falta de menos de una hora para que comenzara el duelo. El Pedro Escartín de Guadalajara tiene capacidad para 6.000 espectadores, aunque se ha ampliado mediante gradas supletorias hasta alcanzar los 8.000 asientos de cara a este partido de dieciseisavos de final.