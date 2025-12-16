Tusquets mete en un lío al Barça con Negreira: «Fue una chapuza y los pagos no estaban en la auditoría»

El caso Negreira sigue dando que hablar, ahora más que nunca en un momento en el que a algunos de los protagonistas de esta historia les está tocando desfilar por los juzgados, entre ellos a entrenadores como Luis Enrique o Ernesto Valverde, pero también al presidente Joan Laporta, entre otros. El relato cambia según cada actor, enturbiándolo todo y dejando más dudas que certezas, como todo lo que rodea a los pagos de 7,3 millones de euros que realizó el Barcelona entre 2001 y 2018 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira. En último en hablar de ellos, Carles Tusquets, puede meter en un lío al Barça con el caso Negreira…

El que fuera ex presidente de la Comisión económica del Barça con Josep Maria Bartomeu y el presidente al frente de la Junta Gestora blaugrana los seis meses previos a la última entrada al poder de Joan Laporta, Carles Tusquets, ha atacado con dureza y firmeza a los dirigentes del Barcelona durante los 17 años que duraron estos pagos.

Tusquets ha reconocido que “el pago a este señor es una chapuza” en relación a los 7,3 millones de euros que se le abonaron durante años a Enríquez Negreira, recalcando que estos pagos “no aparecieron nunca en las auditorías del club”, una afirmación tan grave como prometedora para los intereses del Barça como institución, ya que alude a que estas fueron disimuladas durante años para ocultarlas.

“Mi opinión, por lo que he ido leyendo en los diarios, es que es una auténtica chapuza”, ha resaltado Tusquets sobre todo lo relacionado del caso Negreira, en declaraciones que recoge el diario As, donde éste asevera también que “la influencia de Negreira fue 0,0” pese a todo, reconociendo que “todos los grandes clubes de Europa tienen un informador arbitral”, que es algo “habitual”, señalando que otros grandes como el Madrid “lo tiene”.

Lo que sí tiene claro Tusquets es que, la decisión de elegir a José María Enríquez Negreira, que fue durante prácticamente todo este tiempo el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), fue un tremendo disparate: “Ahora, escoger a ese señor que estaba en un estamento arbitral me pareció un gran error”.

El ex presidente de la eventual Junta Gestora previa a las últimas elecciones que ganó Joan Laporta, también intentó, en respuesta al presidente del Real Madrid Florentino Pérez, que aseguró que el caso Negreira es “el mayor escándalo de la historia del fútbol”, que para él, “más escandaloso me pareció que el presidente de los árbitros, Plaza, dijera que el Barça no ganaría nunca más la Liga mientras fuera presidente”.

Los testigos dejan en mal lugar al Barça con el caso Negreira

Dos de los testigos que han testificado ante la jueza del ‘Caso Negreira’ estos días han sido Luis Enrique y Ernesto Valverde, ambos coincidiendo en su versión en que no vieron ningún informe del susodicho durante sus etapas como entrenadores del Barcelona.

“No teníamos conocimiento de los informes”, señalaron en el Juzgado ambos entrenadores, algo que recalcó particularmente el actual técnico del Athletic, que insistió en que “tampoco los necesitaba”.