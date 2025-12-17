Griezmann y Musso valen unos octavos de Copa del Rey

La finura siempre se impone. Es más, en situaciones en las que hay que bajarse al barro, supone el punto diferencial. El Atlético estuvo agobiado por momentos contra el Atlético Baleares. Musso paró un penalti y Keita anotó otro después de que Bonet hubiera recortado distancias. Fue entonces cuando apareció el toque de Griezmann para firmar un doblete y solventar la papeleta rojiblanca, rubricada por Raspadori. La calidad en las áreas se impuso y los de Simeone, que jugaban sin red, ya están en octavos de final.

Evitan la resaca por más que a última hora le diera a los colchoneros por hacer penaltis. Claro el de Musso, que él mismo solventó e igual de claro el de Nico, al que nada pudo hacer el meta argentino. Y en ese mercado de irregularidades, Nahuel Molina hizo la compra del mes. Por sus botas pasó lo más potable de su equipo en el primer tiempo, pero le temblaban las piernas en su área, donde más sólidas debían estar.

