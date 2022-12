Los socios independentistas de la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, celebran con el golpista Raül Romeva (ERC) y representantes de Bildu y otras formaciones secesionistas de Galicia y de la Comunidad Valenciana la Diada de Mallorca. Y al igual que sucede a nivel nacional con los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y los proetarras, convertidos en socios preferentes del Gobierno de Pedro Sánchez, en Baleares con la dirigente socialista al frente se repite la misma ecuación política.

En torno a 200 militantes y altos cargos de esta formación, con los que gobierna en coalición en el Ejecutivo balear Armengol y Podemos, han adelantado hoy la celebración de la Diada de Mallorca de mañana sábado, organizando un acto político y almuerzo de clausura del año, en una carpa instalada en Dalt Murada, en la calle Llorenç Villalonga, del céntrico barrio palmesano de La Calatrava.

Un encuentro en el que han tenido notable protagonismo unos invitados muy especiales: el golpista Raül Romeva (ERC) condenado a 12 años de prisión por delito de sedición y malversación por la sentencia del ‘procés’ y después indultado por el Gobierno, Garazi Zalbidea (EH Bildu), Ferran Barberà (Compromís) y Rubén Celá (BNG).

Además de exigir el regreso y la impunidad del fugado rapero Valtonyc condenado a tres años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo, amenazas, calumnias e injurias graves a la Corona, el coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha manifestado que «la Diada es un buen momento para plantearnos cuáles son los grandes retos que tiene el país. Me gustaría destacar tres: la preservación del medio ambiente y la protección del territorio; la necesidad de universalizar el derecho a la vivienda; y la normalización de la lengua catalana en todos los ámbitos», como si la imposición de la misma no fuese una realidad desde que gobiernan en Baleares desde 2015.

«Las propuestas que hacemos desde Més por Mallorca, conscientes del momento histórico y de la necesidad de un cambio de paradigma», abundó el número uno de Més, «son honestas, atrevidas y rompedoras, y siempre pensadas para hacer de Mallorca un lugar para vivir mejor mirando por los intereses de la colectividad».

En este sentido, Apesteguia ha apuntado, entre otros, el objetivo de conseguir la gestión del aeropuerto, con una única meta: «limitar y controlar los vuelos», perjudicando así a la industria turística balear, tal y como llevan practicando estas dos legislaturas.

También ha abogado por la limitación de los precios de alquiler; prohibir nuevos usos residenciales y turísticos en suelo rústico; subir de forma significativa el impuesto turístico; un nuevo marco de relaciones con el Estado basado en la bilateralidad y la soberanía fiscal; bajar progresivamente el techo de plazas turísticas; y aprobar una ley estatal de lenguas que reconozca la oficialidad plena del catalán.

Un discurso manido y reiterado hasta la saciedad durante los ocho años que llevan gobernando en coalición con el PSOE en Baleares, donde la presencia en el mediodía de hoy de este ramillete de dirigentes independentistas en Palma no ha pasado desapercibida para formaciones como Vox.

En un comunicado, este partido, que cuenta con tres diputados en el Parlament balear, ha criticado que Més per Mallorca —sustento y socio de la socialista Francina Armengol en el Ejecutivo balear junto a Unidas-Podemos— haya organizado este encuentro con miembros de diversas fuerzas separatistas de otras comunidades, y que tras el acto, se anime a manifestarse en apoyo de Valtonyc, prófugo de la justicia en Bélgica bajo el amparo de Carles Puigdemont.

«Este año tenemos en Mallorca a delincuentes golpistas y terroristas, que van a estar paseando por las calles de Palma. Entre ellos Romeva, condenado por sedición y malversación, beneficiado por Pedro Sánchez y el PSOE. Además vamos a ver a Bildu, esos terroristas que con su presencia denigran e insultan a las víctimas del terrorismo», manifestó el número uno de esta formación en las Islas, y portavoz parlamentario, Jorge Campos.