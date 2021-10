El procés sabe cuidar de los suyos. Al menos, así lo ha demostrado estos años con buena parte de las mujeres de los golpistas presos por el referéndum ilegal del 1-O, ahora indultados y puestos en libertad por el Gobierno de Pedro Sánchez. En estos cuatro años, muchas de esas esposas han encontrado acomodo -y sueldo- en parlamentos, ayuntamientos, entidades y organismos públicos.

Recientemente, el grupo parlamentario de Ciudadanos en Cataluña ha anunciado una iniciativa para conocer a fondo cuáles han sido los enchufes y colocaciones de las que se han beneficiado esas primeras damas del separatismo. Algunos de los sueldos no son públicos, al tratarse de contrataciones como personal laboral en entes públicos. Otros de esos sueldos van aparejados a cargos públicos, concejalías e incluso escaños en el Parlamento Europeo, oportunidades de hacer carrera política que llegaron después de que el Tribunal Supremo condenara a sus maridos a entre 9 y 13 años por sedición.

Marcela Topor

La primera dama del golpista fugado y ahora eurodiputado Carles Puigdemont es el mejor ejemplo de cómo el separatismo ha sabido cuidar de las esposas de sus primeros espadas. Topor, periodista de formación al igual que Puigdemont, presenta el programa televisivo The Weekly Mag, dos horas de emisión semanal que analiza en inglés asuntos de clave local. Se emite a través de la plataforma Xarxa de Televisions Locals. Un organismo dependiente y financiado por la Diputación de Barcelona. Con un sueldo mensual de 6.000 euros, el espacio es la principal fuente de ingresos de Topor, que se quedó con sus hijos en Barcelona cuando su marido se fugó a Waterloo (Bélgica).

📖 ‘Sola’ (@Grup62) changes the ordinary order of a plot and begins with the end of the story. Its author, Carlota Gurt(@CarlotaGurt), told us why in our latest programme.

📺 Watch the whole interview here: https://t.co/raVd1TsmiJ pic.twitter.com/ZrAvnYx933

— The Weekly Mag (@TheWeeklyMagTV) October 11, 2021