El Mallorca, ante su temporada 33 en Primera División

El Mallorca está ante su temporada número 33 en Primera División. En el balance general sigue pesando más su etapa en Segunda (37 veces), pero poco a poco lo está mejorando. De hecho, durante este curso 25-26 va a ganar una posición en la clasificación histórica de la máxima categoría. Ahora ocupa el puesto 18, con 1.358 puntos, pero está a tan sólo 31 de distancia del Sporting de Gijón. De hecho, si consigue la permanencia -y ese es el objetivo- también tendrá a tiro al Racing de Santander, decimosexto con 1.415 puntos, a 57 puntos.

El equipo bermellón sigue disfrutando de la mejor etapa de una historia centenaria que arrancó en 1.916. De sus 33 temporadas en Primera 22 han sido en los últimos 28 años, desde que ascendió en Vallecas en junio de 1997. En una primera etapa acumuló hasta 16 temporadas consecutivas en la máxima categoría, y ahora ya lleva cinco seguidas. Para ponerlo en contexto, antes de 1997 sólo había podido mantenerse entre los grandes durante un máximo de tres años seguidos. Eso sí, el acceso al top ten de la Liga es por ahora una quimera. El Celta, que cierra el podio de los diez primeros, cumplirá su temporada 60 en Primera, 27 más que el Mallorca, y le saca una diferencia de 796 puntos.

Dos veces tercero (1999 y 2001), una vez quinto (1998) y otra sexto (1987), el Mallorca se ha movido habitualmente en el hemisferio inferior de la clasificación, aunque tan sólo en una ocasión ha ocupado la última o la penúltima plaza. La décima posición del pasado curso la ha firmado ya en tres ocasiones, lo que la convierte en la más habitual, junto a la novena, la decimoquinta y la decimoséptima. Nunca ha sido primero, segundo, cuarto o decimocuarto.

423 jugadores han disputado por lo menos un minuto con la camiseta del Mallorca en Primera División. La lista se amplía hasta 514 contando los que han ido convocados, pero no han llegado a debutar. De momento Pablo Torre, Mateo Joseph y Lucas Bergstrom están dispuestos a engrosar la relación, pero seguro que no serán los únicos.