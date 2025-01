Dónde ver el Open de Australia 2025: gratis por TV todos los partidos de tenis

El Open de Australia 2025 dará el pistoletazo de salida este próximo domingo 12 de enero con el arranque de la primera ronda del primer Grand Slam de la temporada, que finalizará el día 26 del mismo mes con la gran final individual. En suelo oceánico, Carlos Alcaraz buscará una corona que, hasta el momento, se la ha resistido, puesto que el murciano sólo ha podido registrar como mejor resultado unos cuartos de final, precisamente, durante la campaña pasada, donde cayó derrotado ante Alexander Zverev en cuatro sets.

Calendario del Open de Australia 2025

El primer ‘grande’ de la temporada también tiene definido, si las condiciones climatológicas no dicen lo contrario, el calendario y las fechas de los partidos. La primera, segunda, tercera y cuarta ronda del Abierto de Australia se disputará del 12 al 20 de enero, mientras que los cuartos serán del 21 al 22 del mismo mes. El penúltimo escalón de la competición, es decir, semifinales, entre el 23 y 24 de enero y, por último, la gran final femenina y masculina se disputará el 25 y 26 de enero, respectivamente.

Primera, segunda, tercera y cuarta ronda: del 12 de enero al 20 de enero

Cuartos de final: 21 y 22 de enero

Semifinales: entre el 23 y 24 de enero

Finales: sábado 25 de enero (femenino) y domingo 26 (final masculina)

Phhhhhhhhew! @carlosalcaraz survives a marathon 14-minute service game to hold off Alexei Popyrin in their RLA exhibition match. The Spaniard leads the Aussie 6-3 5-4#AO2025 pic.twitter.com/ssMGytJS7J — #AusOpen (@AustralianOpen) January 10, 2025

¿Cuál es el posible camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2025?

El objetivo prioritario de Carlos Alcaraz en el Open de Australia será levantar hasta el punto más alto del cielo oceánico el trofeo de ganador del primer ‘grande’ del año. No obstante, no tendrá un camino nada fácil para lograr su deseo. Tenistas de la talla de Nishioka, Thompson, Kokkinakis, Djokovic, Zverev o Sinner, entre otros, podrían verse las caras ante el de El Palmar, que, por fin, ha podido conseguir la primera victoria previa a este gran torneo tras vencer a Alexei Popyrin por 6-3 y 6-4, en un partido de preparación. En primera ronda, Carlitos se medirá al kazajo Aleksandr Shevchenko, actual número 72 del ranking ATP, un rival que no le pondrá las cosas nada fáciles al murciano después de conseguir un ascenso meteórico en los últimos meses de competición y capaz de desplegar en pista el tan característico juego directo de los países del Este de Europa.

1º ronda: Shevchenko

2º ronda: Nishioka

3º ronda: Thompson o Borges

Octavos de final: Draper, Korda o Kokkinakis.

Cuartos: Djokovic

Semifinales: Zverev

Final: Sinner

Dónde ver el Open de Australia 2025

Los aficionados del mundo del tenis podrán disfrutar, en exclusiva, del Open de Australia 2025 a través de Eurosport y Max. Además, ambos ofrecerán el primer Grand Slam de la temporada por sus páginas webs oficiales y apps habituales. En España, las primeras rondas del torneo oceánico arrancarán a partir de las 01:00 horas y finalizarán pasadas las 14:00 horas, aproximadamente.

¿Qué tenistas tienen más trofeos del Open de Australia?

Novak Djokovic lidera la lista de jugadores que han podido lograr más títulos del Open de Australia, con 10 antorchas. Roy Emerson y Roger Federer, con 6, son los siguientes en la clasificación. Crawford, Rosewall y Agassi, con 4, ocupan la cuarta, quinta y sexta plaza, respectivamente. Rafa Nadal, por su parte, se encuentra en la undécima posición de la clasificación, con tan 2 trofeos de este calibre.