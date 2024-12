Giro inesperado en el futuro de Rafa Nadal como entrenador: «Nunca…»

Rafa Nadal sigue con su vida como tenista jubilado mientras recorre el mundo por ocio y por su relación con el tenis. Su último destino ha sido Arabia Saudí, lugar al que ha acudido como embajador de la federación de tenis del país a la NextGen ATP Finals que se ha disputado en Jeddah. Desde allí, el mejor tenista de la historia de España ha concedido en una entrevista en la que ha hablado del pasado, presente y su posible futuro como entrenador. El balear no ha descartado nada.

Después de decir adiós al tenis en la Copa Davis celebrada en el Martín Carpena de Málaga, Rafa Nadal ya vive una vida idílica alejada de la presión de la alta competición y la carga física que ello conlleva. Desde que colgó la raqueta, el considerado como uno de los mejores deportistas de todos los tiempos viajó hasta Liverpool para ver al Real Madrid en Champions League y en los últimos días ha visitado Arabia Saudí.

En su papel de embajador de la federación de tenis de Arabia Saudí, Rafa Nadal ha visitado la ciudad de Jeddah para estar presenta en la NextGen ATP Finals que han disputado los deportistas más prometedores del mundo en Oriente Medio. Desde allí, el mejor tenista de la historia de España se ha pronunciado en una entrevista para medios locales en la que incluso ha hablado sobre su posible carrera como entrenador, algo que no ha descartado en un futuro.

El futuro de Nadal como entrenador

«Nunca digas nunca. A día de hoy, es demasiado pronto para pensar en este tipo de cosas. Simplemente, necesito organizar mi vida. Ahora mismo no me veo en ningún proyecto de este tipo, pero no sé cómo va a ser mi vida en uno, dos o tres años», afirmó en una entrevista concedida desde Arabia Saudí a The National y Arab News.

En los próximos días se estrenará un documental de la plataforma Netflix sobre Rafa Nadal y el tenista español también se ha pronunciado sobre ello. «Creo que va a ser algo muy interesante, que la gente va a aprender mucho más sobre mi lado más personal, sobre mi día a día tratando de regresar al circuito. Está claro que también van a saber más cosas sobre mi carrera, por mucho que la mayoría sean cosas que ya se saben, pero van a poder saberlas algo más desde dentro, hablando sobre cosas que jamás había comentado antes», dijo sobre el documental que se va a centrar en su última temporada como profesional. «Tengo ganas de ver el resultado final, hemos estado trabajando muy duro. Confío en que a la gente le guste», afirmó.

Rafa Nadal también habló sobre su papel de embajador en la entrevista concedida en Arabia Saudí que recoge el portal especializado Punto de Break. «Todavía estoy aprendiendo cosas, esta es solo mi tercera vez aquí. Cada vez que vengo aprendo nuevas cosas. Intento recabar información sobre la gente que vive aquí, además de la gente que vive aquí y no son saudíes, para entender cómo son sus vidas aquí. El mensaje que he recibido siempre es positivo», dijo un Nadal que también apuntó que: «Me alegra ver a la gente joven jugar al tenis, practicar el deporte, creo que es el movimiento correcto».