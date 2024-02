Rafa Nadal y su acuerdo con Arabia Saudí: «No creo que me necesiten para limpiar su imagen»

El acuerdo de Rafa Nadal con Arabia Saudí para realizar, a partir de este año 2024, labores como embajador de tenis del país de Oriente Medio, ha servido para crear una gran polémica alrededor del mejor deportista español de la historia. Nadal, por primera vez desde el sello y publicación de la colaboración con Arabia, habló para confirmar sus pretensiones, meramente deportivas, para la expansión del tenis en este territorio, y asegura que cree no haberse equivocado con la decisión, si bien no tendría problemas en reconocerlo en el futuro.

Nadal, que se entrevistó en La Sexta, en una charla que saldrá a la luz en la noche del miércoles, vio cómo se publicaban sus primeras palabras en calidad de avance de la entrevista. En ellas, se puede escuchar al tenista balear hablar sobre el acuerdo deportivo al que ha llegado con Arabia Saudí, país señalado por su gestión de los derechos humanos.

“No creo que Arabia me necesite para limpiar ninguna imagen. La sensación es que se compra todo con dinero y ahora Rafa también se ha vendido al dinero. Si el país no consigue la evolución que yo creo que tiene que seguir en los siguientes 10 o 15 años, te diré que me he equivocado por completo», comenta Nadal a Ana Pastor, en un avance de la entrevista, sobre su labor en Arabia Saudí.

Los valores de Arabia Saudí no tienen por qué ejercer de freno para que Rafa Nadal lleve a cabo el planteamiento que tiene para el tenis en este territorio, tal y como reconoce el propio deportista español. «Yo creo que voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que yo creo que tengo que trabajar y que sean correctos. Si después eso no ocurre, en la siguiente entrevista diré: ‘cometí un error y me he equivocado’», confirmaba Nadal.

Nadal es duda para Doha por molestias

Además de Arabia Saudí, en la entrevista a Rafa Nadal se repasan algunos temas que quedan avanzados en la previa a esta charla, en la que se dejan caer varios asuntos sobre los que hablará el ganador de 14 Roland Garros, como son los problemas físicos que ha pasado a lo largo de su carrera, incluyendo las últimas lesiones. «Sería muy desagradecido por mi parte decir que odio el tenis. El tenis nos ha dado la oportunidad de vivir una historia que sin este deporte no la hubiera podido vivir jamás. Simplemente, me cansa que el cuerpo no me responda como a mi me gustaría», cuenta.

Además, con motivo de una última molestia, Nadal pone en cuarentena su presenta en el torneo ATP 250 de Doha, en el que debía reaparecer por primera vez desde enero en el circuito ATP. «He tenido algunas molestias estas últimas semanas y estoy un poquito al límite. Llegados a este punto cada golpe que me doy, cada lesión, es un retroceso ya no sólo en lo tenístico y en lo físico, sino también en lo mental. Me encantaría estar en Doha, pero llego más justo a Doha. La decisión de Doha la veo más de último minuto. A Indian Wells si no hay nada raro voy a viajar seguro», completó Rafael.