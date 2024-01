Rafa Nadal se apunta al torneo de Doha y pone fecha a su vuelta al tenis

El microdesgarro sufrido en el torneo de Brisbane apartó a Rafa Nadal del Open de Australia 2024, pero su regreso al circuito no se hará esperar y está cerca de ser confirmado. La recuperación de la lesión está en buen camino y Nadal ya aparece inscrito en la lista oficial del torneo ATP 250 de Doha, que se disputa del 19 al 24 de febrero y que supondría su vuelta 43 días después de caer lesionado en Australia.

Nadal anunció, tras viajar incluso a Melbourne, donde se disputa el Open de Australia, que no podría participar en el primer Grand Slam de la temporada, debido a una lesión muscular que no era grave, pero que no le permitía disputar partidos a cinco sets sin un riesgo alto de recaída en una dolencia más importante. Por ello, pese a que su idea y la de su equipo era jugar el grande que ganó en 2009 y 2022, y en el que se lesionó de gravedad en 2023, finalmente, Rafa tuvo que renunciar al Open de Australia.

La vuelta a España trajo consigo las siguientes pruebas y visitas a sus médicos de confianza, que certificaron que la lesión de Rafa Nadal no era grave, por lo que después de un descanso considerable, el tenista español pudo regresar a los entrenamientos con la mirada puesta en un regreso al circuito ATP más o menos temprano.

Si no hay contratiempos, la vuelta de Rafa Nadal se dará en el torneo de Doha, una competición con solera en el circuito profesional pero que es de categoría ATP 250, más asequible para un regreso progresivo y con la opción, si el sorteo le es benévolo, de avanzar en el cuadro y en su rodaje.

El torneo de Doha se disputa del 19 al 24 de febrero en Qatar y Nadal, quien ya aparece en la lista de inscritos facilitada por la ATP, debe confirmar de manera oficial que se enrolará en esta competición. Posiblemente, la comunicación se de en los próximos días a través de las redes sociales, vía por la que acostumbra a relacionarse el manacorí para este tipo de anuncios.

Rafa Nadal en Doha… ¿y Dubai?

Nadal jugaría el torneo de Doha con ranking protegido, de manera que podría entrar en el cuadro final de competición, aunque lo haría como el último de los inscritos. De esta manera y como sucediera ya en Brisbane, Rafa es susceptible de enfrentarse a cualquier jugador, cabezas de serie incluidos, ya desde primera ronda, y en el caso de Doha la lista incluye tenistas de renombre.

Después de Doha, del 26 de febrero al 2 de marzo, se celebra otro torneo en el que podríamos ver a Rafa Nadal, ni más ni menos que el ATP 500 de Dubai. El jugador español, que ya sabe lo que es ganar en los Emiratos Árabes Unidos, podría encadenar ambas competiciones y así lograr un rodaje mayor de cara a sus eventos en marzo, entre los que destaca el Masters 1000 de Indian Wells y, también, aunque en versión amistosa, El Slam de Netflix, que le medirá a Carlos Alcaraz el 3 de marzo en Las Vegas.