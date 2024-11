Esto es lo que va a cobrar Rafa Nadal de pensión tras su retirada: la cifra exacta

La retirada de Rafa Nadal ya es real. El mejor deportista de la historia de España disputó su último partido como profesional este martes en el día que el equipo español de Copa Davis cayó en los cuartos de final de la Copa Davis 2024 ante Países Bajos. El tenista balear dijo adiós al tenis con derrota Botic van de Zandschulp y tras confirmarse la eliminación recibió un bonito homenaje del Martín Carpena de Málaga.

Rafa Nadal decía adiós esta semana al tenis en la fase final de la Copa Davis y finalmente la andadura de España fue más corta de lo esperado. El equipo español cayó a las primeras de cambio en la eliminatoria de cuartos de final ante Países Bajos en una tarde del jueves que ya es historia del tenis español. Principalmente, por que el mejor deportista de la historia de España disputó su ultimo partido como profesional que acabó con derrota en dos sets ante Botic van de Zandschulp. Más tarde, Alcaraz iniciaría una remontada frustrada en el partido de dobles.

Tras la derrota de la dupla compuesta por Alcaraz y Granollers, la organización del torneo realizó un acto de despedida a Rafa Nadal en el que el ganador de 22 Grand Slams se despidió de la afición española. «Yo he intentado ser buena persona y espero que se me recuerde por eso», dijo el mejor deportista de la historia de España visiblemente emocionado ante la presencia de amigos y familia que se dieron cita para ver in situ el último día de Rafa Nadal como tenista profesional.

La pensión de Rafa Nadal tras la retirada

Este miércoles 20 de noviembre es el primer día de Rafa Nadal como ex tenista profesional y en estas ocasiones siempre es recurrente hablar de dinero. El tenista balear ha sido uno de los deportistas que más dinero ha ganado en la historia del deporte y según especifica la página de la ATP, ha ganado un total de 134,9 millones de dólares sólo en premios durante su dilatada carrera como profesional.

Además de ello, la revista Forbes calcula que ha ganado un total de 415 millones de dólares en patrocinios por lo que calcula una cantidad cercana a los 550 millones antes de impuestos. A esto hay que sumar las múltiples inversiones que tiene el mejor deportista de la historia de España que siguen dando réditos a la leyenda del tenis. Hay que tener en cuenta que Rafa Nadal lleva toda la vida unido a Babolat, Nike, lleva con Kia desde 2004 y su unión con Richard Mille o Telefónica también data de más de una década. Así que todo hace indicar que la unión entre las marcas seguirán reportando unos ingresos a Nadal.

Rafa Nadal también podrá entrar si lo considera necesario en el Plan de Jubilación de Jugadores de la ATP, que está destinado a salvaguardar el futuro de los tenistas a través de un dinero que se extrae de los beneficios que tiene esta organización en los torneos. En 2023 se aportaron un total de 18,7 millones al fondo que ofrece una pensión a los jugadores durante 20 años a partir de que cumplan los 50. En la actualidad hay 165 jugadores que cumplen con los requisitos para acceder al plan y que recibieron 113.600 dólares el pasado año 2023.

¿Tiene derecho a una pensión de jubilación?

Esta es una pregunta recurrente una vez se ha confirmado la retirada de Rafa Nadal. Que el tenista balear haya puesto punto y final a su carrera en el tenis no quiere decir que finalice su vida laboral, ya que puede tener ciertos contratos ya sea por cuenta ajena o propia en alguna de sus empresas. Aún así, para poder acceder a una pensión contributiva de jubilación en España hay que tener un mínimo de 15 años cotizados, que el balear podría cumplir.

De cara a cobrar una pensión máxima, que en 2024 está fijada en 3.175 euros mensuales (44.450 euros anuales), Rafa Nadal se encontraría con el problema que sufren muchos deportistas de élite: no llegan a una cotización mínima para poder acceder al 100% de la pensión. Para poder acceder al 100% de la base reguladora tendría que tener 38 años cotizados. Unos números que, por edad, son imposibles de cumplir para un Nadal que tiene el futuro más que su asegurado, al igual que su hijo y toda su descendencia.