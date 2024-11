Desde que se conociera que Rafa Nadal abriría la eliminatoria individual en la Copa Davis, otro tenista copa las conversaciones que recorren los pasillos del Martín Carpena. ¿Cómo está Botic van de Zandschulp? ¿Qué tal le viene a Rafa el juego de Botic van de Zandschulp? ¿Botic van de Zandschulp no es quién eliminó a Alcaraz en el US Open?

Botic van de Zandschulp está en el centro de la diana. Él será, presumiblemente, el último rival individual en la carrera de Rafa Nadal. Un tenista que arriba en Málaga con el impulso de haber sido decisivo en la clasificación de Países Bajos para la Copa Davis. Su victoria, en dobles, junto a Wesley Koolhof culminó la remontada de la serie ante Brasil y selló el billete rumbo a Málaga.

En la Costa del Sol arriba con la complicada tarea de hacer claudicar a Nadal. No parece el neerlandés ser un rival que comprometa en excesos a una Rafa cuyo rendimiento en un partido es una incógnita. No compite en individual desde el pasado mes de julio, cuando sucumbiera en dos sets ante Novak Djokovic en los Juegos Olímpicos de París.

Botic van Zandschulp posee un balance de 16-25 en lo que va de año, aunque una victoria resuena en el vestuario del equipo español. El neerlandés, en uno de sus días más inspirados que se le recuerdan, eliminó a Alcaraz en segunda ronda del último US Open disputado. No cedió set alguno. Un abrumador (3-0) que desdibujó al murciano e impulsó al neerlandés.

Botic se vuelve más corrosivo en pista dura, superficie en la que todavía no se ha enfrentado con Nadal, su ídolo. «Era fan de Rafa cuando era más joven. Admiraba a Agassi. Me gustaba mucho Roddick, pero aún no los he conocido, así que espero que llegue mi momento», explicaba. Ha llegado. En Málaga, en el último baile de Nadal en individuales.

Cuál es el ranking ATP de Van de Zandschulp y su edad

Van de Zandschulp, de 29 años, es el número dos del equipo neerlandés, un gigantón de 1,91 metros que ocupa el puesto 80 en el ranking ATP. Su carrera ha incluido victorias significativas en el Circuito ATP Challenger Tour y en torneos Futures. Aunque no ha logrado superar la clasificación en algunos eventos importantes como Queen’s.

Nadal dejó buenas sensaciones en su último entrenamiento previo al primer partido de la Davis. Aprobó con nota la prueba definitiva con Alcaraz. La práctica esclareció una idea. Nadal está preparado para el torneo. Rafa se mostró en línea ascendente con la raqueta en la mano.

Sólido en el servicio y manteniéndose firme en los intercambios, aunque todavía le falta cierta reacción al resto. Producto de la falta ritmo al no haber disputado ningún partido desde que cayera eliminado en los Juegos Olímpicos de París. Sean bienvenidos al último baile de Rafa Nadal como tenista.