El emotivo mensaje de Carlos Alcaraz a Rafa Nadal tras su retirada: «Tu legado será eterno»

Carlos Alcaraz quiso despedir por todo lo alto a Rafa Nadal en su retirada del tenis profesional. El murciano no pudo impedir que Holanda eliminara a España en la Copa Davis, poniendo punto y final a la carrera de su ídolo. El manacorense había anunciado que el torneo que se disputa este año en Málaga sería el último de su carrera deportiva.

«Habrá muchas más Davis, pero Rafa solo hay uno. Gracias a ti me he convertido en tenista profesional. Ha sido una suerte poder vivir tu carrera como un niño para el que fuiste un ídolo y luego como un compañero de equipo más. El mejor embajador posible que deja un legado eterno», dijo Carlos Alcaraz en sus redes sociales de madrugada.

Un emotivo mensaje de un Carlos Alcaraz que se comenzó a jugar al tenis intentando algún día parecerse a su ídolo. Con él ya ha compartido infinidad de momentos y ahora tendrá que continuar su legado. Ese que deja tras su retirada en Málaga en la noche del pasado martes.

Un Carlos Alcaraz que hizo todo lo posible para intentar alargar la carrera de Rafa Nadal. Pero no fue posible. El tenista murciano ganó en su partido individual. Sufriendo, pero logrando una victoria de mucho mérito ante una selección holandesa que bordó su nivel de tenis.

El propio Carlos Alcaraz repitió en el partido de dobles que iba a decidir la eliminatoria ante Holanda en los cuartos de final de la Copa Davis. Junto a Marcel Granollers, el tenista murciano lo dio todo sobre la pista. Pero la pareja española cayó derrotada. Fue en dos sets. En dos tie-breaks inevitables y mortales que dejaron eliminada a la selección española. Una eliminación inesperada que adelantó la retirada de Rafa Nadal a la madrugada del martes al miércoles. Pasadas las doce de la noche, el Martín de Carpena despedía a la leyenda del tenis español y mundial.

Rafa Nadal se despide del tenis

Rafa Nadal se despidió del tenis profesional tras una carrera de leyenda sobre la pista del Martín Carpena de Málaga tras la eliminación de España ante Holanda en los cuartos de final de la Copa Davis. El tenista balear jugó su último partido y dijo adiós como uno de los mejores deportistas de la historia.

«Buenas noches a todos. Las gracias las tengo que dar yo a tanta gente. Es difícil empezar. Empiezo por los que están aquí. Gracias a este público de Málaga. Me empujabais en los momentos malos siempre a seguir luchando. Me siento un gran afortunado sintiendo tanto cariño alrededor del mundo, especialmente aquí en España», comenzó señalando Rafa Nadal sobre la pista de Málaga.

«Quiero continuar felicitando al equipo de Holanda. Buen juego. Y quiero agradecer a todo el equipo español. Me habéis permitido la ilusión que tenía de jugar otra vez la Copa Davis. He dado lo que tenía. No ha salido como todos hubiésemos querido. Mis últimos días como profesional los he pasado en equipo. Ha sido un increíble privilegio y un honor. Mil gracias equipo. Ahora os toca a vosotros. La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento. Mi cuerpo ha llegado a un momento que no quiere jugar más a tenis. Me siento un privilegiado de hacer esta carrera más larga de lo que hubiera imaginado», señaló el tenista español.