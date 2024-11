Los planes de futuro de Rafa Nadal: negocios, familia y vinculación con el tenis

Se hace raro, pero desde que la derecha de Van de Zandschulp se estrellara en el cuerpo de Granollers, a Nadal ya se le conoce como ex tenista. Un final en dos actos, porque hubo que esperar al punto definitivo para que su retirada fuera oficial. Desde la madrugada del miércoles su agenda cambia de guion.

Estaba programada con la Copa Davis como eje fundamental. Hasta el domingo como máximo, pero la eliminación de España ante Países Bajos le ha adelantado los acontecimientos a Rafa, cuya intención a corto plazo pasa por asimilar lo vivido y estar cerca de su familia, su máximo apoyo tal y como él mismo ha explicado.

«Quiero despedirme agradeciendo a mi familia, que nunca me ha fallado. Han estado conmigo en los momentos malos y me han mantenido con los pies en el suelo cuando todo iba bien. Eso hace que lo que viene en el futuro sea más fácil de llevar. Todos los cambios llevan un proceso de adaptación, pero he recibido una educación que me permite ser consciente de que he hecho todo lo que dependía de mí», detalló.

Sin duda, el ambicioso proyecto empresarial de Rafael Nadal es su academia en Manacor, un megacomplejo deportivo que en poco tiempo se ha establecido como uno de los principales referentes mundiales en la formación de tenistas. Inaugurada en octubre de 2016 junto a Roger Federer, la academia cuenta con numerosas pistas de tenis y pádel, piscinas, un hotel, restaurantes, un museo y una residencia.

Nadal, embajador del tenis

Rafa se va del tenis, pero el tenis no se va de Rafa. El balear firmó un acuerdo el pasado año por el que se convertía en el embajador de la Federación Saudí de Tenis. En él también figuraba el compromiso de abrir una nueva sede de la academia que lleva su nombre. «Quiero ayudar al crecimiento del deporte e inspirar a una nueva generación de tenistas en Arabia», explicaba en su día Rafa, uno de los mejores tenistas de la historia que cuenta con otro imperio fuera de las pistas.

Además, el propio Rafa se ha dejado querer por la ITF en su discurso de despedida. «A toda la industria del deporte. A la ATP, ITF… Todos. Todos los que hacéis que este deporte esté en la cima del mundo. Sigue moviendo a masas. Y os animo a continuar con este camino. Me voy a retirar del tenis, pero espero seguir siendo un gran embajador del tenis. Es lo que he intentado toda mi vida. Pero lo he hecho desde el respeto y la humildad. Valorando todas las cosas buenas que me han ido pasando. Siempre he intentado ser buena persona», señaló un emocionado Rafael Nadal.

El balear está imbuido en la apertura de un Nadal Sport Center en Durrës, en la costa albanesa, su la última aventura del tenista. Este complejo multideportivo incorporará la metodología de entrenamiento de su academia y contará con 12 pistas de tenis, 6 de pádel, una pista polideportiva, un gimnasio, así como una zona de bienestar y piscina.

Nadal también tiene experiencia en el sector hotelero. Hace unos años, adquirió dos hoteles de lujo en Cozumel, México, y en 2023 presentó su primera inversión hotelera en España junto a la cadena Melià: la marca ZEL. «Hace apenas seis meses dijimos que abriríamos una media de 20 establecimientos en los próximos cuatro años, y creo que superaremos ese objetivo», afirmó en junio el CEO de Melià, Gabriel Escarrer.