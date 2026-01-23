Alcaraz se destapa: pasa por encima de Moutet y ya está en octavos del Open de Australia

El rostro, con una sonrisa resignada, y el gesto de Moutet, golpeando una pelota a la nada tras perder un punto, lo explican todo. Por si acaso, un grito lo esclarece más. «Oh my God, man», grita. Todas las caras de la frustración en su máximo esplendor, por más que el galo sea de naturaleza alegre. Se divirtió Moutet, aunque más lo hizo Alcaraz que reinó (6-2, 6-4, 6-1) en la anarquía propuesta por el francés y avanzó de ronda tras firmar su partido más completo en lo que va del Open de Australia. Le sirve también para acumular 87 victorias en sus primeros 100 partidos de Grand Slam. Al ritmo de la leyenda Bjorn Borg, ahí es nada. Próxima parada, Tommy Paul en octavos de final.

El cruce dibujaba un partido de artistas en la Rod Laver. Por un lado Moutet, excéntrico con la raqueta y por otro Alcaraz, mágico en todo lo que hace. Claro que el murciano le da continuidad a la belleza con su repertorio infinito. El galo acumula un buen abanico de golpes con sus dejadas, globos y saques por abajo, pero no tanta variación. Y en el tenis la ovación por un golpeo vale lo mismo que una doble falta, sólo significa un punto. Alcaraz sacó la varita y el martillo cuando tocaba. De inicio se llevó el primer set y se colocó 3-0 arriba en la segunda manga en poco más de 50 minutos.

Fue entonces cuando Moutet abrazó el show. Recordó, con el partido tan cuesta arriba, que necesita divertirse para fluir en la pista. Y en esa diversión fue agrietando a Carlitos con un parcial de cuatro juegos consecutivos. Derecha y revés ganadores para sellar el primer break; subida a la red y saque a la T en el segundo; nuevo break tras una doble falta de Alcaraz y saque y volea para ganar el cuarto. Por el camino quedó una larga lista de dejadas y saques por abajo que levantaron a la grada. Bienvenidos a la anarquía de Moutet.

El galo se encuentra cómodo en el caos y la improvisación. Son las señas de identidad de un tenista acostumbrado a agitar los partidos con su juego. Es un hereje del arquetipo de tenista. «Atento», le decía Samu López a Carlitos en mitad del torbellino. Alcaraz, sonrisa en mano ante el juego desplegado por su rival, le dio de su medicina. Una dejada marca de la casa y varias derechas ganadoras para apuntarse el juego en blanco. Le rompe el servicio con un resto ganador y apuntala el set con un potente servicio.

«¡Vamos!», gritó. ‘Jugué tu juego y lo gané’, debió pensar. La manga definitiva comenzó con la misma inercia, con el mencionado bramido aunque elevado al cuadrado. Doble break y otro juego intermedio para dar el golpe en la mesa. ‘Aquí estoy yo’, parecía. Se fue apagando el show de Moutet lenta, aunque inexorablemente. Todavía le quedó algún retazo, como un duelo de dejadas que se apuntó, pero no fue suficiente, algo así como la lucidez terminal porque Alcaraz no soltó el acelerador. Le bastaron para ganar carisma; Carlitos se quedó con el partido y se cita con Tommy Paul en octavos.