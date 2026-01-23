Alcaraz y las dejadas de Moutet: «Nunca me habían hecho tantas, dije a mi equipo que no iba a correr más»

Alcanza Alcaraz los octavos de final en Melbourne tras llevarse ante Moutet un duelo de artistas. Claro que el murciano le da continuidad a la belleza con su repertorio infinito. El galo acumula un buen abanico de golpes con sus dejadas, globos y saques por abajo, pero no tanta variación. Y en el tenis la ovación por un golpeo vale lo mismo que una doble falta, sólo significa un punto.

Alcaraz sacó la varita y el martillo cuando tocaba para reinar en la anarquía que propone Moutet. «No es fácil jugar contra alguien como él porque no sabes que será lo siguiente. Me he divertido en la pista, a los dos nos gustan los buenos golpes. Ha habido momentos muy buenos. Estoy feliz de jugar con él, no será la última vez. Me apetece volver a hacerlo. He disfrutado», recalcó Alcaraz.

Cuando más daño hizo Moutet fue en el inicio del segundo set, cuando se vio 3-0 abajo. Destapó el francés su tarro de las esencias para remontar al 4-3, aunque terminó perdiendo la manga. «Nunca me habían hecho tantas dejadas, ha habido un momento en el que le he dicho a mi equipo que no iba a correr a otra. Me ha cansado correr a la red tanto. Ha sido complicado, parecía una competición de dejadas. Sin duda ha ganado él», reconoció el murciano.

Alcaraz se topa en la siguiente parada con Tommy Paul, verdugo del otro español que quedaba en liza, Alejandro Davidovich. «He tenido partidos muy duros con Tommy, nunca es fácil jugar contra él. Es un tenista agresivo y tiene buen toque. Los partidos con él siempre tienen mucho nivel, me apetece tenerle como rival otra vez. Mañana tenemos día libre y estaremos listos para el domingo», finalizó Carlitos, que con su triunfo ante Moutet igualó el récord histórico de Borg con 87 victorias en los 100 primeros partidos de Grand Slam.