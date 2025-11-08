Show en el último entrenamiento: Alcaraz le hace una peineta a Bublik por un saque por abajo

Se supera el mediodía en Turín cuando los focos y los decibelios vuelven a cobijarse en el encapsulado Inalpi Arena. Los aficionados desplazados rugen cuando Alcaraz pone un pie en la pista central después de ejercitarse durante una hora en una pista anexa junto a Bublik. Ambos terminaron la sesión en el lugar donde se disputará la competición a a partir del próximo domingo y lo hicieron envueltos por el ambiente de una grada entregada.

Los ingredientes prometían espectáculo. De un lado Bublik, tenista ambiental donde los haya, y del otro un Alcaraz amigo de los puntos extravagantes. El culmen de la mezcla llegó en el ecuador del partido, cuando Bublik sacó por abajo -es asiduo a este servicio- y Carlitos, que no se lo esperaba, se quedó clavado al fondo de la pista. La situación provocó el griterío de la grada y una peineta que Alcaraz sacó a pasear entre risas. En el cambio de lado ambos chocaron la mano y rieron por ello.

El partido, aunque el resultado es lo de menos en este tipo de sesiones, se lo llevó (6-4) un Alcaraz que se batió en un escenario poco similar al de la competición. Contra un segundo reserva e imbuido en una espiral de golpes distendidos que no encontrará a partir del próximo domingo. Debuta contra De Miñaur, el rival con menor ranking de su grupo, el 9 de noviembre no antes de las 14:00 horas. El torneo lo inaugurará Granollers en los dobles.

Alcaraz también se ejercitó con su máximo rival

El murciano se entrenó junto a Sinner durante el mediodía del pasado viernes. Resultó llamativo ver a dos máximos rivales y sus respectivos cuerpos técnicos compartiendo entrenamiento. Fue una sesión en la que el murciano, tras haber entrenador los días anteriores con Zverev y Frtiz, midió su tenis ante la exigencia máxima. Probó diferentes ritmos de pelota, variaciones de altura y dejó su sello con puntos deslumbrantes.

Tras la primera hora de calentamiento se midieron en un partidillo a un set que cayó (6-3) del lado del italiano. Posteriormente se batieron en un tie break que, ahí sí, se impuso el murciano. Al acabar, Alcaraz, Sinner y sus respectivos equipos se fotografiaron juntos para inmortalizar la sesión. Es llamativo, pero no nuevo ver a ambos tenistas compartir entrenamiento. En 2023, con 20 años el murciano y 22 el italiano, se ejercitaron en la Ferrero Academy de Villena como parte de su pretemporada