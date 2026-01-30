Alcaraz-Alexander Zverev en directo | Partido de la semifinales del Open de Australia hoy en vivo

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se disputan una plaza en la final del Open de Australia, primer Grand Slam de tenis de la temporada 2026. El murciano nunca ha conseguido ganar el Open de Australia en su carrera deportiva siendo esta semifinal su mejor resultado histórico. Frente a él encontramos a un Zverev que fue finalista en la última edición.

Después de la disputa de cuatro sets, el marcador refleja una enorme igualdad con Alcaraz habiéndose llevado las dos primeras mangas, mientras que Zverev hizo lo propio en las dos siguientes ganándolas en el tie-break. El murciano está sufriendo de lo lindo por unos calambres que le condicionaron en su juego en el tercer set, pero parece haber recuperado la energía.

Sigue en directo toda la emoción del quinto set entre Alcaraz y Zverev en OKDIARIO con todos los resultados del Open de Australia. Al término de este encuentro que ya dura más de cuatro horas vendrá la otra semifinal que medirá a Jannik Sinner con Novak Djokovic.