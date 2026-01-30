Alcaraz-Alexander Zverev en directo | Partido de la semifinales del Open de Australia hoy en vivo
Alcaraz juega el quinto set ante Zverev en el Open de Australia
El sufrimiento de Alcaraz ante Zverev en pleno partido: «He vomitado, no sé si tengo que tomarme algo»
Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se disputan una plaza en la final del Open de Australia, primer Grand Slam de tenis de la temporada 2026. El murciano nunca ha conseguido ganar el Open de Australia en su carrera deportiva siendo esta semifinal su mejor resultado histórico. Frente a él encontramos a un Zverev que fue finalista en la última edición.
Después de la disputa de cuatro sets, el marcador refleja una enorme igualdad con Alcaraz habiéndose llevado las dos primeras mangas, mientras que Zverev hizo lo propio en las dos siguientes ganándolas en el tie-break. El murciano está sufriendo de lo lindo por unos calambres que le condicionaron en su juego en el tercer set, pero parece haber recuperado la energía.
Sigue en directo toda la emoción del quinto set entre Alcaraz y Zverev en OKDIARIO con todos los resultados del Open de Australia. Al término de este encuentro que ya dura más de cuatro horas vendrá la otra semifinal que medirá a Jannik Sinner con Novak Djokovic.
Alcaraz superó sus calambres para ganar a Zverev
Carlos Alcaraz hizo una hazaña histórica en Australia para meterse en su primera final de este Gran Slam.
Después de ir ganando 2-0, el murciano sufrió varios calambres y tuvo incluso que vomitar. No podía seguir, estaba tieso y puso en peligro su continuidad en el torneo.
Así todo, forzó al alemán a dos tie-breaks mientras el alemán igualó el partido. Zverev tuvo el partido en su mano en el quinto juego y sacó para ganar. Pero ahí resurgió el murciano de sus cenizas. Ya al final del partido, Alcaraz remontó dos juegos abajo y completó una hazaña que ya es historia del tenis.
¡Alcaraz, héroe de Melbourne!
Vaya partido épico de Carlos Alcaraz, que ya es un héroe en Melbourne. Para los que os acabáis de despertar, os contamos el partido impresionante que ha sacado adelante el murciano.
Alcaraz se rinde al público del Open de Australia
«Gracias al público que no ha parado de animar», señala Alcaraz rendido ante el público de Australia. Levanta los brazos y se pone la mano en el corazón en señal de agadecimiento.
Alcaraz está eufórico
«Ha sido el partido más duro que he jugado en mi vida», señala Carlos Alcaraz tras ganar el partido.
«Tuve que poner mi corazón para sacarlo adelante con paciencia», dice el tenista español sobre la pista.
¡Victoria de campeón de Carlitos!
Victoria de campeón de Carlos Alcaraz ante Zverev en una semifinal para la historia. El español se ha levanto a sus calambres y ha logrado sacar un partido alucinante.
6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5
¡Hazaña de Alcaraz!
Hazaña increíble de Carlos Alcaraz. Conquista la semifinal ante Zverev y se mete en la final del Open de Australia por primera vez en su carrera en un partido épico tras cinco sets y más de cinco horas de partido. 7-5 ha ganado el último el murciano.
6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5
6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 6-5
¡Bola de partido!
¡Lo tiene Carlitos! Bola de partido para el español en Australia. Muy atentos.
6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 6-5
¡Vaya partidazo en Australia!
Estamos viviendo un partido épico en Australia que recuerda mucho a la hazaña de Carlitos en Roland Garros ante Sinner.
Saca Zverev para llevar el partido al último tie-break. Pero el español lo quiere ganar.
6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 6-5
¡Alcaraz ha vuelto!
Gana su saque Carlos Alcaraz y levanta los brazos a la grada. Gesto que significa que el español ha vuelto y deja a Zverev al borde del KO.
6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 5-5
¡Nunca des por muerto a Alcaraz!
No se rinde Carlitos, aguantando en este 5-5 con su saque. Se vuelve a poner por delante ante un Zverev que empieza a estar roto.
6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 5-5
¡Bárbaro Alcaraz!
Qué barbaridad lo que está haciendo Carlos Alcaraz. Le rompe el saque al alemán e iguala el partido (5-5). Saca ahora el murciano.
6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 4-5
¡Alcaraz en modo ‘killer’!
Se pone 15-40 Alcaraz para igualar el partido. ¡Está siendo épico esta semifinal en Australia!
6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 4-5
¡Alcaraz quiere más épica!
Alcaraz quiere romperle el saque a Zverev con mirada asesina a la grada. Quiere ir a por el partido.
6, 6-7, 6-7, 4-5
Sigue vivo Alcaraz
Sigue vivo en la recta final de partido. Gana su saque una vez más, se coloca 4-5 e irá al saque de Zverev a arriesgar con todo para intentar no palmar una épica semifinal.
6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 3-5
A Zverev se le pone de cara el partido
Vaya juego en el que hemos vivido en el saque del alemán. Alcaraz tuvo dos bolas de break, pero Zverev aguantó y se ha llevado el 3-5. A un paso de ganar el partido.
6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 3-4
¡Llegamos a las cinco horas de partido!
Llegamos a las cinco horas de partido en una semifinal épica entre Zverev y Carlos Alcaraz. Está dejándolo todo sobre la pista el murciano.
6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 3-4
¡Sigue en pie Alcaraz!
Sigue en pie Carlos Alcaraz en un partido épico que va camino de más de cinco horas de encuentro. Vuelve a ganar su saque, saca el puño a pasear y se coloca 3-4.
6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 2-4
Zverev no cede en su saque
El tenista alemán no cede en el partido. Gana su saque y se coloca 4-2 arriba en este último set.
6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 2-3
¡Vaya puntazo de Alcaraz!
¡Increíble Alcaraz! Vaya puntazo del murciano alucinante para aguantar el partido ante el alemán.
6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 2-3
¡Épico Alcaraz!
Se viene arriba un épico Alcaraz que gana su saque y hace el 2-3 en este último set de unas semifinales increíbles en Australia. Sigue vivo el español.
6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 1-3
Alcaraz no se rinde
Le está costando, pero no se rinde Carlos Alcaraz, que intenta ganar ahora su saque con un Zverev en su mejor momento del partido.
6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 1-3
Zverev da un paso clave en el partido
Mantiene su saque el tenista alemán ante un épico Alcaraz que no se rinde, y hace el 3-1 en este quinto set. Se le pone cuesta arriba al español en Australia.
6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 1-2
Alcaraz aprieta para empatar el partido
Carlos Alcaraz intenta a la épica empatar de nuevo el partido en el saque de Zverev, pero le está costando mucho al murciano.
6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 0-1
Zverev rompe el saque a Alcaraz
No para Sasha en este quinto set. Viene con inercia muy positiva y ha conseguido romper el juego de un Alcaraz que parece haber bajado su confianza en sus posibilidades en el Open de Australia.
6-4, 7-6, 6-7 y 6-7
Zverev fuerza el quinto set a Alcaraz
El alemán mantuvo los nervios de acero en el tie-break del cuarto set consiguiendo doblegar a Alcaraz por 7-4. El murciano no estuvo fino con el saque, aunque recuperó mucha movilidad respecto al tercer set en estos juegos finales.
Alcaraz, sin miedo
«No te he tenido miedo de que podía ganarlo. El trabajo duro siempre tiene su recompensa. Sacas la fuerza mental y sufrir día tras día. Merecen la pena», dice Alcaraz ante la prensa tras ganar un partido épico.