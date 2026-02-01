Todo sobre Jelena Djokovic: edad, dónde vive, a qué se dedica y trabajo de la mujer de Novak Djokovic

Novak Djokovic, tras firmar un ejercicio de coraje extremo ante Sinner en semifinales, se enfrentará a Carlos Alcaraz este domingo en la final del Open de Australia. El tenista serbio contará con el apoyo desde las gradas de su esposa, Jelena Ristic, quien lo ha acompañado de forma constante a lo largo de su carrera deportiva, tanto dentro como fuera de la cancha.

Edad, de dónde es y dónde vive

Jelena Ristic nació el 17 de junio de 1986 en Belgrado, Serbia. Cursó estudios universitarios en la Universidad Bocconi de Milán, donde se formó académicamente antes de iniciar su trayectoria profesional. Tras graduarse, comenzó a trabajar en una empresa del sector petrolero. Jelena vive junto a su marido en Montecarlo -Mónaco- donde se llevó a cabo su boda.

Cuánto tiempo lleva casada con Djokovic

Jelena y Novak Djokovic contrajeron matrimonio en julio de 2014, tras nueve años de relación. La ceremonia se celebró en Montecarlo, ciudad en la que el matrimonio reside. Tres meses después del enlace nació su primer hijo, Stefan. En septiembre de 2017, la pareja dio la bienvenida a su segunda hija, Tara. La relación entre Jelena y Novak comenzó durante su etapa adolescente, cuando se conocieron en la escuela secundaria.

Iniciaron su noviazgo en 2005 y se comprometieron en septiembre de 2013. A lo largo de los años, Jelena ha desempeñado un papel relevante en la trayectoria profesional del tenista, acompañándolo habitualmente en sus compromisos internacionales. Tras abandonar su carrera como modelo, asumió la dirección de la Fundación Novak Djokovic, dedicada a promover la educación de niños en situación de vulnerabilidad en Serbia.

Trabajo y a qué se dedica

Jelena Ristic dirige la Fundación Novak Djokovic, una organización dedicada a apoyar a niños en situación de vulnerabilidad en Serbia. Además, es propietaria de Jelena Ristic Consulting, una empresa especializada en marketing digital. Su labor se ha centrado en el ámbito filantrópico, la gestión de proyectos educativos y el apoyo a la marca personal y actividades profesionales de la pareja.

Seguidora de la medicina natural, en 2016 comenzó a colaborar con el español Pepe Imaz, ex tenista profesional y defensor de prácticas como la meditación y el desarrollo espiritual. Imaz influyó en Novak Djokovic en la adopción de técnicas orientadas a la gestión emocional, especialmente en el control de la frustración tras las derrotas deportivas.