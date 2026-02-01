El baile viral de Alcaraz antes de la final del Open de Australia con tortazo incluido

Carlos Alcaraz se ha hecho viral por su baile antes de la final del Open de Australia. El tenista español estaba a punto de saltar a la Rod Laver Arena para disputar su primera final en Melbourne. Delante tenía a Novak Djokovic. Pero su forma de relajarse y soltar los nervios antes de los partidos es escuchar música y dejarse llevar. Y así lo hizo. El murciano se desató en el vestuario.

Carlitos empezó a bailar al ritmo de la música mientras su equipo lo preparaba todo para el calentamiento previo a saltar a pista en Australia, con tortazo incluido a su fisio y preparador físico. Cualquiera diría que se estaba jugando ganar su primer título en tierras australianas.

Alcaraz llegaba a este partido después de superar a Zverev en una semifinal épica a cinco sets, donde tuvo que superar los calambres y los vómitos para poder estar en la final de este domingo junto a Djokovic. El número uno del mundo sacó la garra para levantar un partido que parecía tener perdido. Ahora tenía enfrente al rey de Australia