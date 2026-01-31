Así es Álvaro Alcaraz: edad, pareja, a qué se dedica y qué papel tiene en el equipo de su hermano Carlos Alcaraz

El nombre de Carlos Alcaraz y la palabra familia son uno. La importancia de sus seres queridos en la carrera del tenista es máxima, como así demuestra el español en cada oportunidad que tiene de reivindicar el mérito de sus allegados. Su padre como mentor, su madre como fiel apoyo… y su hermano Álvaro Alcaraz (1999, Murcia) como parte fundamental de su staff.

El mayor de los hermanos Alcaraz es una de las caras más reconocibles en todos los partidos del murciano desde su irrupción en la élite del tenis. Pero desde la reciente salida de Juan Carlos Ferrero ha aumentado de rango en el cuerpo técnico del número 1 de la ATP. Sus conocimientos de este deporte, sumados a su cercanía con su familiar, le han llevado a lo más alto.

Pero, ¿quién es el mayor de los Alcaraz? Nacido en El Palmar, Álvaro es cuatro años más grande que Carlos, de ahí que a día de hoy sea su mano derecha en el tenis. Este domingo, el murciano podría disfrutar in situ del séptimo título de Grand Slam de su hermano pequeño tras celebrar efusivamente la victoria contra Alexander Zverev en semifinales del Open de Australia.

Para ello, tendrá que ganar a Novak Djokovic, algo que ya hizo en dos finales de Wimbledon (2023 y 2024). Álvaro Alcaraz, como su padre, marcó los primeros pasos de Carlos en el tenis, ya que mucho antes que su hermano comenzó a jugar de forma semi profesional. El murciano es un experto de la raqueta, e incluso se enfrentó a tenistas ahora de élite como Alejandro Davidovich, de quien es amigo personal.

La primera vez de Álvaro Alcaraz junto a Carlos

La humildad que caracteriza a Carlos Alcaraz se palpa también en su hermano por declaraciones como esta: «Cuando empezó a ganarme partidos regularmente, supe que el crack era él». Desde ese momento, Álvaro encontró la manera de ganarse la vida con su pasión por el tenis gracias a trabajo técnico y de coaching junto a su ahora pupilo.

El primer torneo en el que Álvaro Alcaraz acompañó a su hermano fue en Río de Janeiro 2022, en el que Carlos logró el triunfo. Desde entonces fue dando pasos de gigante, acudiendo a los campeonatos con más asiduidad y convirtiéndose en una de las caras reconocibles en torno a la figura de su familiar. A día de hoy ya es parte esencial de la carrera del murciano, especialmente en las últimas semanas tras la llegada de Samuel López al puesto de primer entrenador tras la marcha de Ferrero.

Su ex entrenador comentó recientemente en una entrevista con OKDIARIO que Álvaro Alcaraz «siempre ha tenido peso simplemente por el hecho de ser hermano». «Creo que tener a alguien de la familia cerca, y más entre ellos que siempre han tenido una relación fantástica, es bueno. Aunque Álvaro en algún momento no fuera profesional en plan entrenador, siempre estaba ahí como apoyo a nivel familiar», añadió.

«Ahora está más de entrenador, como segundo de Samuel, aportando más cosas y creo que le viene también bien. Es una persona que ha jugado mucho al tenis y que lleva los últimos años viviendo muy de cerca todo lo que ha ido experimentando su hermano con todos los entrenadores. Creo que ha podido aprender mucho para poder aportar», explicó Ferrero a este periódico.

Clave en la carrera del murciano

«Sabe muchísimo de tenis y tiene una forma de ver las cosas que nos aporta mucho», aseguró hace unos días en Melbourne el propio Carlos Alcaraz sobre su hermano mayor. La relación fraternal es idílica, de ahí que el número uno confiase su famoso corte de pelo a Álvaro, quien tras pasarse con la maquinilla terminó rapándole al cero antes de ganar su segundo US Open. Más tarde, acabó tiñéndose de blanco con su peluquero de confianza en El Palmar y llegó con un look inédito en él a las ATP Finals de Turín.

Álvaro Alcaraz tiene pareja desde hace unos años y ésta es muy cercana a Carlos Alcaraz. Es bastante habitual ver fotografías de los tres juntos, con el tenista en medio, posando con los trofeos que levanta. También le acompaña a eventos sociales, como el preestreno de su docuserie de Netflix ‘A mi manera’, donde también tiene mucho protagonismo su hermano.