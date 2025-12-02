Nadal se cita con Federer para un partido de despedida: «Hemos hablado de ello»

Rafa Nadal reconoció que ha hablado con Roger Federer sobre la posibilidad de volver a enfrentarse dentro de una pista de tenis. Dos de los mejores tenistas de la historia se volverían a ver las caras años después de retirarse. Ambos vivieron una de las mayores rivalidades que ha habido en el deporte de la raqueta. Ahora el público sueña con volver a verles de corto, y el español aseguró que «algo ocurrirá» si surge «la posibilidad» de disputar una serie de exhibiciones juntos.

Eso sí, Nadal advirtió que de producirse sería «un poquito más hacia adelante» porque lleva un año sin coger una raqueta: «Yo creo que ahora mismo, si eso ocurriera, sería un poquito más hacia adelante. He estado un año sin jugar, necesitaré un tiempo de preparación, pero seguro que en el futuro, si aparece la posibilidad de que nos divirtamos, de que nos motive un proyecto conjunto y lo pasemos bien y de que se junten una serie de factores que lo hagan posible, algo ocurrirá».

No obstante, Nadal confirmó que esa posibilidad está sobre la mesa y que la ha hablado con su amigo Federer en el pasado de cara a un futuro: «Ya hemos hablado vagamente de ello en el pasado y ya veremos lo que sucederá», señaló a su llegada a la gala de los Premios AS del Deporte. Durante su carrera, el español y el suizo se enfrentaron un total de 40 veces, con un balance favorable al primero por 24-16.

Nadal y Federer formaron junto con Novak Djokovic el famoso Big Three. Los tres tenores regalaron al público una de las épocas doradas del tenis. Son, sin duda, los tres mejores tenistas de la historia. El serbio todavía sigue en activo, aunque este último año ha sucumbido ante el gran rendimiento de los dos reyes actuales de este deporte, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

La última vez que compartieron pista Rafa y Roger fue durante el último partido de la carrera del helvético el 23 de septiembre de 2022. Los dos amigos y rivales durante años formaron pareja de dobles para el equipo europeo en la Laver Cup. Aunque terminaron perdiendo aquel partido, la imagen de los dos tenistas jugando juntos quedó para la posteridad.