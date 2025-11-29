El Mallorca rinde homenaje a Rafa Nadal

El Mallorca rindió homenaje a Rafael Nadal en un acto muy emotivo previo al encuentro de Liga en Son Moix contra Osasuna en la jornada 14 de Liga. El club bermellón le entregó al ex tenista español el primer ‘Dimoni d’Honor’ y este posó con la plantilla local justo antes del inicio del encuentro.

El Mallorca quiso reconocer públicamente la trayectoria del tenista mallorquín, un referente mundial cuyo legado trasciende lo deportivo. «Su espíritu de superación, su compromiso, su humildad y su extraordinaria carrera le han convertido en una figura admirada en todo el mundo y en un orgullo para Mallorca y para España», señala la entidad bermellona.

Durante el acto, el RCD Mallorca hizo entrega a Rafael Nadal del primer ‘Dimoni d’Honor’, un galardón que nace con la voluntad de distinguir a personalidades baleares que han destacado por su excelencia, valores y contribución a la sociedad. «El Club considera que no hay mejor manera de inaugurar este reconocimiento que con el mejor deportista español de todos los tiempos», explica el Mallorca a todos sus aficionados.

«Con este homenaje, el mallorquinismo desea agradecer a Rafa Nadal todo lo que ha significado —y significa— para la isla, para el deporte y para varias generaciones de aficionados», añade el club balear.

«El RCD Mallorca ha creado un nuevo reconocimiento honorífico, el ‘Dimoni d’Honor’, una distinción que nace con la voluntad de homenajear a aquellas personalidades de las Islas Baleares que, a través de su excelencia, trayectoria y valores, han dejado una huella relevante en la sociedad y representan el espíritu del mallorquinismo», explica el club balear.

«El RCD Mallorca quiere que el ‘Dimoni d’Honor’ se convierta en un símbolo de agradecimiento hacia quienes han contribuido de manera ejemplar al prestigio y al crecimiento de la isla, tanto en el ámbito deportivo como en el social, cultural o profesional», añade el Mallorca.