Nadal, un año después de su retirada: «Me fui en paz porque no había nada más en el tanque de gasolina»

Rafa Nadal cumple un año desde que se retiró del tenis profesional. El ganador de 22 Grand Slams no se arrepiente de su decisión tras una carrera plagada de éxitos, pero también de lesiones en sus últimas temporadas. El manacorense mira hacia atrás con satisfacción y sorprende a todos afirmando que echa de menos en cierta medida el mundo del tenis.

«A mí me gustaba lo que hacía. Yo no me retiré por estar cansado de lo que hacía o por no encontrarme motivado, me fui porque el cuerpo no me daba para más. Yo seguía siendo feliz con lo que hacía. Yo me sometí a una operación (del psoas iliaco) que me dijeron que había opciones de que me recuperase completamente de aquello y tenía que darme un tiempo prudencial para saberlo, al menos», dijo Nadal sobre un 2024 que no salió como esperaba.

El tenista se retiró en Málaga con una derrota en la Copa Davis, algo que no le afectó pese a que la despedida no fue la soñada al no lograrse el título. «Estaba preparado para retirarme porque apuré mis opciones hasta el final y el hecho de haberlo apurado dejó tranquilo. Quise ver las opciones reales que tenía, de seguir compitiendo como a mí me hubiese gustado y verme así me dio el convencimiento de terminar en paz y convencido de que era la decisión que tenía que tomar porque el tanque de gasolina estaba vacío», puntualizó el mejor deportista español de la historia.

En una entrevista con Jorge Valdano en Movistar +, el manacorense resumió con felicidad lo que ha sido su carrera. «Los sacrificios ocurren cuando uno hace cosas que no quiere hacer, en mi caso yo no he hecho grandes sacrificios, sí grandes esfuerzos, pero sacrificios pocos porque he disfrutado de lo que he hecho. Yo no he sentido que me haya perdido prácticamente nada en esta vida», añadió.

Finalmente, Rafa Nadal desmintió que esté pensando en volver al mundo del tenis. «Se vive bien sin jugar al tenis. He tenido épocas con lesiones que me han alejado del circuito, pero es un cambio muy bien llevado el que he vivido en este aniversario de la retirada», zanjó.