Rafa Nadal se sincera sobre su vida tras retirarse del tenis: «Ahora vivo sin despertador, mi hijo…»

Rafa Nadal está disfrutando de pasar tiempo con su familia y con el pequeño Rafa tras retirarse del tenis. El ganador de 22 Grand Slams confesó cómo es su vida sin el tenis de por medio. Ahora el ex tenista asegura que se levanta sin despertador: «Antes me levantaba con el despertador, ahora tengo un niño que me despierta», comentó entre risas. Durante la entrevista, el balear cuenta cómo es su nueva rutina y que ahora mismo no se ve como entrenador, aunque en el futuro nunca se sabe lo que puede pasar.

Sobre sus rutinas, Rafa Nadal dijo: «Normalmente, entreno de ocho y media a diez de la mañana. Porque me doy cuenta de que, si lo dejo para última hora, siempre hay excusas para no cumplir. Hay algunas rutinas básicas que las mantengo de cuando jugaba para proteger un poco mis rodillas y los hombros, que es lo que siempre es más peligroso en nuestro deporte, y lo voy acondicionando para cuando decida volver a jugar un ‘poquito’ a tenis, aunque sea de una manera muy distinta, que me sirva para estar más o menos listo»,

«A mí me encanta el deporte en general. Mi vida siempre ha estado muy ligada al deporte, pero me aficioné especialmente al golf cuando era profesional porque era un deporte que me permitía hacer algo que me divertía fuera del tenis, porque era deporte con un riesgo mínimo de lesión, pero también me encantaba jugar a fútbol aunque lo tenía que evitar. Ahora que vuelvo a jugar después de 15 años me he vuelto malo», agregó Nadal en el podcast solidario ‘Con mucho D…’ de NDL Pro-Health sobre los deportes que practica desde que dejó el tenis.

El ganador de 14 Roland Garros explicó que a nivel deportivo, de su carrera, los números serán lo que la gente «va a recordar». «A nivel humano, me gustaría ser una persona que cuando vuelva a los torneos dentro de cuatro o cinco años, a las personas que están ahí les apetezca o les guste volver a verme», deseó.

«He mantenido una muy buena relación con prácticamente todo el mundo durante estos 20 años de carrera. Al final, creo que esto es lo que queda, la forma en la que te has convertido, en la que te has comportado y en la que has tratado a las personas que has tenido cerca en tu día a día durante todos estos años», reflexionó sobre el legado que deja en el circuito.

Un Nadal que aunque es consciente que el tenis es «una parte de su vida», no se ve «a día de hoy» entrenando a ningún jugador profesional. «Sinceramente creo que tengo demasiadas cosas como para pensar en eso. No digo que no pueda pasar en unos años, porque no sé lo que va a ser de mí dentro de tres, cuatro o cinco años», advirtió.

España, un país comprometido con el deporte

El doble campeón olímpico confesó que «España es un país comprometido con el deporte y tenemos buenos ejemplos a seguir. Sí que es verdad que durante muchos años, cada domingo, entre baloncesto, fútbol, Fórmula 1 o tenis, siempre se creaba afición. Nos hemos pasado décadas celebrando, ha sido una época en la que el deporte ha dado alegría al país y al pueblo», apuntó Nadal en el podcast solidario ‘Con mucho D…’ de NDL Pro-Health.

El manacorí cree que fue «una gran coincidencia» que España aglutinara tantos referentes deportivos en distintas disciplinas como Pau Gasol, Fernando Alonso, Andrés Iniesta o Iker Casillas. «Se unió una generación de deportistas que fue especial y será difícil de repetir, aunque tenemos muy buenos relevos en las nuevas generaciones», agregó.

Lo que si tiene claro el balear es su mejor recuerdo deportivo fuera de su deporte. «Tuve la suerte de estar en la final del Mundial de Sudáfrica. La realidad es que es el único que ha ganado España y tuve la suerte de estar ahí. Y bueno, como gran afición al fútbol, pues claro, fue un momento muy especial», confesó.

En cuanto a la Rafa Nadal Academy, el manacorí comentó que es un proyecto que empezó con una idea de «hacer algo más pequeño», pero su «evolución natural» les ha llevado a hacer «algo mucho más grande». «Es un proyecto familiar y también natural, porque es una continuación de lo que ha sido mi vida. Hoy somos unos 600 trabajadores solo aquí en Manacor y es un proyecto basado en la educación, la preparación y la forma en la que uno se desarrolla», expuso.

«Lo que intentamos es que los niños que al final vienen aquí, intentar formarlos, educarlos de la mejor manera posible y, evidentemente, entrenarlos al máximo nivel, porque al final lo que quieren es mejorar su potencial tenístico», prosiguió el balear.

Por último, también tuvo palabras de cariño para su Fundación, con la que buscan «generar oportunidades» en los niños y niñas. «Es lo que realmente me ilusiona, acompañarles en ese desarrollo a niños que tenían un destino muy complicado y que a través de la fundación les abrimos un abanico de oportunidades que no tenían. La responsabilidad que debemos tener las personas que la vida nos ha sonreído es devolver algo a las personas que no han tenido nuestras oportunidades», concluyó.

Una entrevista que es la primera del podcast ‘Con mucho D..’ realizado por NDL Pro-Health y que se ha estrenado este miércoles. En él, la periodista Alba Lago entrevistará a diferentes protagonistas mientras pedalean en una bicicleta por un fin benéfico. Cuantos más kilómetros hagan, más dinero conseguirán para los programas solidarios de la Fundación Rafa Nadal y la Fundación Cantabria Labs.