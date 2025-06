La sorprendente valoración de Rafa Nadal sobre el partido entre Alcaraz y Sinner: «El tenis es más…»

Rafa Nadal valoró la última final de Roland Garros que midió a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz y que ha sido calificado como uno de los mejores partidos de la historia. El 14 veces campeón en la Philippe Chatrier dejó claro que el tenis debe seguir adelante después de su retirada y quiso hacer una reflexión acerca de los nuevos jugadores.

“Cuando estaba jugando ya me lo preguntaban y siempre dije lo mismo, al final el tenis es más importante que cualquier jugador. En el tenis cada año habrá campeones de Grand Slam y al final cada uno va a hacer su camino y seguro que aparecen nuevas estrellas. Y aquí están, esta es la realidad”, señaló Nadal a los medios antes del inicio de ‘The Battle of Stars’, el torneo benéfico de golf que se disputa en los campos de Pula Golf Resort y el Club de Golf Son Servera en la isla de Mallorca.

El balear recalcó que en este momento, sin citar específicamente a Carlos Alcaraz y a Jannik Sinner, “están dos jugadores que a día de hoy están muy por encima de los demás, que están demostrando que son grandes campeones y ahora que hagan su camino”. “Esta es la realidad. Yo creo que el tenis está en buenas manos en ese sentido”, indicó sobre el relevo que ha llegado para su época junto a Roger Federer y Novak Djokovic.

En cuanto a las palabras de Alcaraz tras su victoria en Roland Garros donde reconoció que había pensado en el 14 veces ganador en París para afrontar su épica remontada ante Sinner, afirmó que no lo había “visto”, pero que era “la bomba” si el murciano había sido capaz de “pensar” en él “en ese momento”.

“Estoy muy contento por él. Realmente fue una final espectacular, muy emocionante. Al final, terminar con la copa en sus brazos, después de haber estado tanto tiempo tan cerca de que se la llevara Jannik, me deja muy contento por él. Sinceramente fue un partido para la historia y también sintiéndolo por Jannik, porque creo que a pesar de lo duro que fue el partido para él, mantuvo una actitud impecable de buen comportamiento”, añadió.

Por otro lado, el de Manacor confesó que no había significado “nada, sinceramente” para él el tener que ver Roland Garros ya retirado. “Os engañaría si os dijera otra cosa. No tengo ni la sensación de que me gustaría estar allí. Ha sido vivir el torneo como un espectador más, con la ilusión de ver un lugar que ha sido muy importante dentro de mi vida deportiva y disfrutando del tenis sin más. Esta es mi nueva realidad”, sentenció.

Nadal habla de fútbol

Nadal también fue preguntado por el Mundial de Clubes y el Real Madrid. “Al final, pues no sé cómo veo al equipo porque lleva unas semanas fuera. Creo que esto lo sabrá Xabi (Alonso), que lleva también ‘poquitos’ días entrenando. Ha sido un año complicado, también creo que han tenido muchas lesiones. El Real Madrid lleva muchos años ganando muchísimo y los deportistas sabemos que es imposible mantener un nivel al cien por cien siempre. Y en ese sentido, por diferentes motivos, este año las cosas no han salido lo bien que se esperaba”, apuntó.

“El Mundial de Clubes creo que es una oportunidad para terminar la temporada de una muy buena manera. Evidentemente, hay un entrenador nuevo que ilusiona y se ha ido una leyenda del madridismo por los títulos y también por su comportamiento y por su buen hacer. Yo, solo como aficionado, doy las gracias a Ancelotti porque creo que ha representado muy bien al Real Madrid en todos los sentidos. Y ahora viene otra gran persona y otro gran profesional como Xabi y le deseo todo lo mejor”, remarcó.