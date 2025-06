La felicitación de Rafa Nadal a Alcaraz tras su histórica remontada en Roland Garros

Rafa Nadal ha felicitado a Carlos Alcaraz después de consolidarse como su heredero sobre la tierra de Roland Garros. El mejor deportista español de la historia y rey absoluto de París no ha tardado en felicitar al que fuera su compañero en las pistas. Nadal ha destacado el partidazo que han protagonizado tanto el murciano como Sinner, antes de darle la «enhorabuena» a Alcaraz por su segundo título en la Philippe Chatrier.

«¡Qué final de Roland Garros tan increíble!», comienza diciendo el ex tenista balear en sus redes sociales. Además de referirse al triunfo del murciano, ha querido también dedicar unas palabras a Jannik Sinner: «¡Enhorabuena Carlos! Felicidades también a Sinner por la gran batalla».

¡Qué final de @rolandgarros tan increíble! 🔥

¡Enhorabuena @carlosalcaraz! 🏆💪🏼

Congrats also @janniksin for the great battle 👏🏻

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 8, 2025